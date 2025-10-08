Codul Rutier 2025 – cine plătește dacă lovești un pieton care trece strada neregulamentar, nu pe la trecere

Situațiile în care un pieton este lovit de o mașină în timp ce traversează neregulamentar sunt printre cele mai controversate din legislația rutieră. Deși instinctul multor șoferi este să creadă că vina aparține exclusiv pietonului, noul Cod Rutier 2025 clarifică: răspunderea depinde de comportamentul ambelor părți, iar șoferul poate fi sancționat chiar dacă persoana lovită nu se afla pe trecerea de pietoni.

Traversarea prin loc nepermis este una dintre principalele cauze ale accidentelor grave din România, însă autoritățile tratează fiecare caz individual. Poliția Rutieră și instanțele de judecată analizează circumstanțele exacte – viteza de rulare, condițiile meteo, semnalizarea rutieră, vizibilitatea și starea tehnică a mașinii – înainte de a stabili vinovăția.

Când este vinovat pietonul și când răspunde șoferul

Codul Rutier prevede, la Articolul 72 (3), că pietonii au obligația de a traversa numai pe la trecerile de pietoni , perpendicular pe axa drumului, sau, în lipsa acestora, pe la colțul intersecției , după ce s-au asigurat că o pot face în siguranță. Cei care încalcă această regulă riscă o amendă între 405 și 607,5 lei , adică 3-4 puncte de amendă .

Totuși, în cazul unui accident, se deschide automat dosar penal pentru vătămare corporală sau ucidere din culpă , iar ancheta stabilește dacă și conducătorul auto are o parte de vină. De exemplu, dacă șoferul circula cu o viteză excesivă, nu a adaptat viteza la condițiile de drum sau era sub influența alcoolului, răspunderea nu va fi exclusiv a pietonului, chiar dacă acesta traversa neregulamentar.

Profesorul de legislație rutieră Marian Croitoru explică: „Dacă un șofer mergea cu 100 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h și lovește un pieton care a traversat neregulamentar, instanța poate stabili culpă comună. Sunt situații când ambele părți contribuie la producerea accidentului, iar răspunderea este împărțită între pieton și șofer.”

Ce spune clar noul Cod Rutier 2025

Articolul 72 (4) din forma actualizată a Codului Rutier introduce o formulare mai fermă:

„Pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roșie a semaforului destinat acestora sau a nerespectării altor obligații stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulația prin acel sector. ”

Cu alte cuvinte, șoferul este exonerat de vină doar dacă a condus corect, cu viteză legală, fără alcool în sânge, și cu atenție sporită. În orice alt context – viteză peste limită, faruri nefuncționale, telefon mobil la volan sau lipsă de reacție – răspunderea se împarte.

Această prevedere elimină interpretările ambigue din legislația veche și impune o responsabilitate mai clară ambelor părți. Pietonii sunt avertizați că traversarea în afara marcajelor poate avea consecințe grave, inclusiv financiare, în timp ce șoferii trebuie să dovedească faptul că au respectat toate normele rutiere pentru a fi exonerați de răspundere penală.

Consecințe juridice și financiare pentru șofer

Chiar dacă pietonul este vinovat de traversare neregulamentară, șoferul implicat într-un accident cu victime trece automat printr-o anchetă penală. În funcție de gravitatea cazului, poate fi deschis dosar pentru vătămare corporală din culpă , iar dacă victima decedează, pentru ucidere din culpă .

Asigurarea RCA acoperă pagubele materiale și despăgubirile pentru victime, dar doar dacă s-a dovedit că șoferul nu a încălcat alte reguli majore. În caz contrar, compania de asigurări poate cere regresul – adică recuperarea despăgubirii de la conducătorul auto vinovat.

Pentru șoferii corecți, regula din Codul Rutier 2025 este clară: dacă circuli legal, cu viteză adaptată și atenție sporită, iar pietonul traversează neregulamentar, nu vei fi tras la răspundere penală . Dar, în orice alt scenariu, chiar și o abatere minoră poate schimba radical verdictul.