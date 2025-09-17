Cine este sportiva celebră rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu

Noi informații ies la iveală în cazul accidentului rutier produs în București, pe bulevardul Primăverii, și în care a fost implicat actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. În urma coliziunii, tânăra aflată la volanul autoturismului lovit a fost rănită și transportată la spital. Victima este Ilinca Dalina Amariei, o sportivă cunoscută în România pentru rezultatele sale din tenisul de câmp, care în prezent ocupă locul 384 în clasamentul mondial WTA.

Cine este Ilinca Dalina Amariei

Ilinca Amariei are 23 de ani și este originară din Iași. Ea s-a remarcat în tenisul de câmp, atât pe plan național, cât și internațional. În 2024, sportiva a reușit pentru prima dată să intre în primele 400 de jucătoare ale lumii. Tânăra a fost campioană națională și s-a pregătit sub îndrumarea unor antrenori cunoscuți, printre care Adrian Marcu, care a colaborat și cu Simona Halep, iar în prezent este antrenată de Adrian Gavrilă.

Tânăra a reprezentat România și în competiția BJK Cup, participând inclusiv la proba de dublu alături de Mara Gae, împotriva perechii japoneze Shuko Aoyama și Eri Hozumi. Doar cu câteva zile înainte de accident, Amariei a fost prezentă la turneul internațional W75, Țiriac Foundation Women’s Cup, desfășurat la București.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor apărute, Ilinca Amariei se afla la volanul unui Audi de culoare neagră în momentul coliziunii. SUV-ul condus de Toto Dumitrescu a lovit mașina sportivei și a atins și un alt autoturism aflat în intersecție. Deși actorul avea prioritate, impactul nu a mai putut fi evitat.

Autoritățile au stabilit că tânăra ar fi trebuit să acorde prioritate, însă testele făcute de poliție au arătat că Toto Dumitrescu consumase cocaină înainte de a urca la volan. Mai mult, după accident, actorul a părăsit locul faptei, fiind reținut ulterior pentru 24 de ore de polițiștii din Ilfov.

Reacțiile lui Toto Dumitrescu după accident

După ce a fost prins, Toto Dumitrescu a făcut câteva declaraţii în faţa presei:

„Am fost speriat, nu consumasem nimic.” „A fost greșeala ei.”

Aceste afirmații vin în contradicţie cu rezultatul preliminar al testului rapid şi cu cercetările în curs privind consumul de cocaină. Autorităţile au precizat că, odată cu testarea la INML, dacă se va confirma consumul substanțelor interzise, Toto va risca pedepse mai mari.

Starea Ilincăi Amariei

Din fericire, Ilinca Amariei a scăpat cu răni ușoare la picioare, care au necesitat îngrijiri medicale. Ea a fost internată pentru scurt timp, dar a cerut externarea. Starea ei generală este stabilă, iar sportiva se concentrează acum pe recuperare și pe revenirea în circuitul competițional.

Toto Dumitrescu, arestat preventiv

Judecătoria Sectorului 1 a emis un mandat de arestare preventivă de 30 de zile pe numele lui Toto Dumitrescu pentru infracţiunea de părăsire a locului accidentului sau modificarea/ștergerea urmelor acestuia, conform articolului 338 din Codul Penal.