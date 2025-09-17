De ce a fugit Toto Dumitrescu după accident. Ce a arătat drugtestul făcut de polițiști

Cazul lui Toto Dumitrescu a atras atenția opiniei publice după un accident grav petrecut în Capitală. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a dispărut imediat după impact, lăsând în urmă victime și multe semne de întrebare. După două zile de căutări, polițiștii au reușit să-l găsească, iar detaliile care au ieșit la iveală au stârnit și mai multe controverse.

Găsit după două zile de căutări

Toto Dumitrescu a fost căutat de polițiști timp de două zile și două nopți. Agenții au verificat inclusiv locuința surorii sale, Mayra Dumitrescu, dar acolo nu a fost găsit. În cele din urmă, actorul a fost descoperit ascuns în apartamentul unui prieten din Pipera. Acesta nu s-a opus reținerii și a fost dus la audieri, însă și prietenul său va fi cercetat pentru favorizarea făptuitorului.

Atitudine sfidătoare și replici controversate

La întâlnirea cu reporterii, Toto Dumitrescu a avut o atitudine provocatoare. Întrebat de ce a fugit după accident, actorul a răspuns scurt:

„Că mă ****** în cur.” La insistențele jurnaliștilor, el a continuat: „E fix răspunsul meu. Te pup.” Întrebat dacă i se pare normal că a lăsat victima rănită fără ajutor, Toto Dumitrescu a replicat: „E vina ei.”

Deși testul rapid efectuat de polițiști a indicat prezența cocainei, actorul neagă consumul de droguri. „Nu consumasem nimic”, a spus el. În schimb, a motivat fuga prin faptul că ar fi fost speriat.

Detaliile accidentului

Accidentul s-a produs după ce mașina condusă de o tânără de 23 de ani a ajuns brusc pe carosabil. Toto Dumitrescu circula cu viteză și nu a mai putut evita impactul. În coliziune a fost implicată și o a treia mașină, un SUV în care se afla o familie cu un copil. Din imaginile surprinse de camere reiese că toți au reușit să iasă din vehicule, cu excepția șoferiței care a provocat accidentul.

Aceasta a avut nevoie de echipajele de descarcerare și a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca. Mama victimei a declarat:

„Ilinca nu vrea să vorbească. Îmi pare rău! […] E încă în spital, nu ştiu, o să vedem.”

La locul accidentului, Toto Dumitrescu nu s-a interesat de starea tinerei, fiind preocupat de prietena lui, care avea răni ușoare. Martorii spun că actorul a dispărut rapid înainte de sosirea poliției și a ambulanțelor.

Posibile consecințe legale

Situația juridică a lui Toto Dumitrescu este una complicată. Conform declarațiilor reporterului Observator, Bogdan Dinu, actorul riscă între doi și șapte ani de închisoare pentru părăsirea locului accidentului, chiar dacă nu a fost direct responsabil de producerea coliziunii. Antecedentele sale din 2021, când a fost prins conducând sub influența drogurilor, ar putea cântări decisiv în fața magistraților.

Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere, a explicat:

„Dacă rezultatul va fi pozitiv, dacă toate probele sunt administrate şi duc către ideea că a condus sub influenţa substanţelor psihoactive, fapta prevăzută de codul penal este de închisoare de la 1 la 5 ani.”

În trecut, actorul a recunoscut public consumul de substanțe, dar susținea că a renunțat.

„Eram deprimat. Eram. Şi cred că încă sunt, dar nu mai apelez la chestiile astea. […] Pe termen lung nu rezolvă problema, doar o adânceşte.”

Starea victimei

Tânăra de 23 de ani rănită în accident a suferit mai multe contuzii și a rămas internată la spital. După externare, a revenit din nou la Floreasca, acuzând dureri. În schimb, actorul și pasagerii din mașina sa nu au avut răni grave.