Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 14:28
de Badea Violeta

Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”

ACTUALITATE
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Distrigaz, prima reactie dupa tragedia din Rahova

La mai puțin de 24 de ore după tragedia din Rahova, compania Distrigaz Sud Rețele a transmis primele explicații oficiale. Furnizorul confirmă că a intervenit joi pentru o sesizare privind miros de gaze și că a oprit alimentarea întregului imobil, însă vineri dimineață, cu puțin timp înainte de explozie, a fost din nou anunțat despre o scurgere. Reprezentanții companiei spun că echipele lor au ajuns la fața locului chiar în momentul deflagrației.

UPDATE: Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă în urma exploziei devastatoare din cartierul Rahova. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea procurorilor, desfășoară cercetări ample pentru a stabili circumstanțele exacte și cauza care a provocat deflagrația.

Ce a constatat Distrigaz înainte de explozie

Potrivit comunicatului oficial, în data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, Distrigaz Sud Rețele a primit o sesizare în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, prin care se semnala un miros puternic de gaz într-un bloc de pe strada Vicina, din Sectorul 5. Echipele companiei au ajuns rapid la fața locului, unde au confirmat ”prezența gazului natural în respectiva scară”.

Vezi și:
Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova
Ce a constatat Distrigaz după ce a verficat blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie. Noi detalii ies la iveală

”Ca măsură de siguranță, s-a decis sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în conformitate cu legislația în vigoare”, a transmis compania.

Cu toate acestea, locatarii susțin că mirosul de gaze a persistat, iar în seara de joi mai mulți au sunat din nou la numărul de urgență. Vineri dimineață, la doar câteva minute după ora 8:30, un nou apel a fost înregistrat în sistemul Distrigaz.

Ce s-a întâmplat în dimineața tragediei

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a primit o nouă sesizare care semnala din nou miros de gaz în același imobil din Rahova.

Echipele companiei s-au deplasat imediat la fața locului, însă intervenția lor a coincis cu momentul producerii exploziei devastatoare, potrivit informațiilor oficiale.

În comunicatul transmis la câteva ore după tragedie, Distrigaz a precizat că specialiștii săi au ajuns simultan cu pompierii și au descoperit că ”sigiliul fusese rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”. R

eprezentanții companiei au mai adăugat că, în prezent, echipele de intervenție se află în teren și acționează sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov.

”Probabil că cineva l-a redeschis”

Distrigaz Sud Rețele, companie deținută majoritar de grupul francez Engie România, a precizat că va coopera cu toate autoritățile implicate pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei.

Anterior, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că ”dacă gazul fusese oprit, probabil că cineva l-a redeschis”. ANRE a confirmat, de asemenea, că a început o anchetă în paralel, pentru a verifica intervențiile anterioare ale furnizorului.

Explozia din Rahova a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor paisprezece, printre care doi copii. Anchetele continuă pentru a stabili cine poartă responsabilitatea unei tragedii care putea fi, poate, evitată.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Familiile afectate de explozia din Rahova primesc bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce ajutor mai oferă autoritățile
Familiile afectate de explozia din Rahova primesc bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce ajutor mai oferă autoritățile
Ce trebuie să faci când simți miros de gaz în apartament. Greșeala care a dus la tragedia din Rahova.
Ce trebuie să faci când simți miros de gaz în apartament. Greșeala care a dus la tragedia din Rahova.
Primele imagini din interiorul blocului din Rahova în care a avut loc explozia devastatoare VIDEO
Primele imagini din interiorul blocului din Rahova în care a avut loc explozia devastatoare VIDEO
ANRE, control la Distrigaz Sud Rețele, după explozia din Rahova. Sigiliul fusese rupt cu câteva ore înainte de tragedie
ANRE, control la Distrigaz Sud Rețele, după explozia din Rahova. Sigiliul fusese rupt cu câteva ore înainte de tragedie
SpaceX lansează sateliții Starlink V3, primii care oferă viteze de internet de 1 Gbps. Ce planuri are, de fapt, Elon Musk?
SpaceX lansează sateliții Starlink V3, primii care oferă viteze de internet de 1 Gbps. Ce planuri are, de fapt, Elon Musk?
„Frumoasa din pădurea adormită” chiar a existat. Karolina Olsson, adolescenta care a dormit 32 de ani și s-a trezit o femeie matură: „Unde e mama?”
„Frumoasa din pădurea adormită” chiar a existat. Karolina Olsson, adolescenta care a dormit 32 de ani și s-a trezit o femeie matură: „Unde e mama?”
VIDEO Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin
VIDEO Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...