Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”

La mai puțin de 24 de ore după tragedia din Rahova, compania Distrigaz Sud Rețele a transmis primele explicații oficiale. Furnizorul confirmă că a intervenit joi pentru o sesizare privind miros de gaze și că a oprit alimentarea întregului imobil, însă vineri dimineață, cu puțin timp înainte de explozie, a fost din nou anunțat despre o scurgere. Reprezentanții companiei spun că echipele lor au ajuns la fața locului chiar în momentul deflagrației.

UPDATE: Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă în urma exploziei devastatoare din cartierul Rahova. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea procurorilor, desfășoară cercetări ample pentru a stabili circumstanțele exacte și cauza care a provocat deflagrația.

Ce a constatat Distrigaz înainte de explozie

Potrivit comunicatului oficial, în data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, Distrigaz Sud Rețele a primit o sesizare în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, prin care se semnala un miros puternic de gaz într-un bloc de pe strada Vicina, din Sectorul 5. Echipele companiei au ajuns rapid la fața locului, unde au confirmat ”prezența gazului natural în respectiva scară”.

”Ca măsură de siguranță, s-a decis sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în conformitate cu legislația în vigoare”, a transmis compania.

Cu toate acestea, locatarii susțin că mirosul de gaze a persistat, iar în seara de joi mai mulți au sunat din nou la numărul de urgență. Vineri dimineață, la doar câteva minute după ora 8:30, un nou apel a fost înregistrat în sistemul Distrigaz.

Ce s-a întâmplat în dimineața tragediei

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a primit o nouă sesizare care semnala din nou miros de gaz în același imobil din Rahova.

Echipele companiei s-au deplasat imediat la fața locului, însă intervenția lor a coincis cu momentul producerii exploziei devastatoare, potrivit informațiilor oficiale.

În comunicatul transmis la câteva ore după tragedie, Distrigaz a precizat că specialiștii săi au ajuns simultan cu pompierii și au descoperit că ”sigiliul fusese rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”. R

eprezentanții companiei au mai adăugat că, în prezent, echipele de intervenție se află în teren și acționează sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov.

”Probabil că cineva l-a redeschis”

Distrigaz Sud Rețele, companie deținută majoritar de grupul francez Engie România, a precizat că va coopera cu toate autoritățile implicate pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei.

Anterior, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că ”dacă gazul fusese oprit, probabil că cineva l-a redeschis”. ANRE a confirmat, de asemenea, că a început o anchetă în paralel, pentru a verifica intervențiile anterioare ale furnizorului.

Explozia din Rahova a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor paisprezece, printre care doi copii. Anchetele continuă pentru a stabili cine poartă responsabilitatea unei tragedii care putea fi, poate, evitată.