Distrigaz oprește alimentarea cu gaze după explozia din Rahova. Peste 1.000 de locuințe rămân fără gaz

Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale pentru peste 1.000 de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei, după ce vineri dimineață a avut loc o explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei. Măsura a fost luată pentru a proteja locuitorii și pentru a permite echipelor de salvare să intervină în condiții de siguranță. În același timp, alimentarea cu gaze a fost oprită temporar și pe Bulevardul Carol, în Sectorul 3, din cauza unui defect depistat în rețeaua de distribuție. Distrigaz a anunțat că reluarea alimentării se va face treptat, în funcție de starea rețelei și de cercetările organelor competente.

Peste 1.000 de clienți afectați în Sectorul 5

„Pentru a pune în siguranţă consumatorii din respectivul perimetru şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranță, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienţi casnici situaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti”, a precizat compania.

Alimentarea cu gaze naturale a clienților afectați va fi reluată în cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 18:30, cu excepția imobilelor afectate de explozie, unde serviciul va fi restabilit după finalizarea cercetărilor.

Defect tehnic pe Bulevardul Carol

În paralel, vineri dimineață, alimentarea cu gaze pe Bulevardul Carol, din Sectorul 3, a fost întreruptă temporar din cauza unui defect depistat în rețeaua de distribuție.

„Ca urmare a unui defect depistat în cadrul reţelei de distribuţie a gazelor naturale amplasată pe Bulevardul Carol, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 17 octombrie 2025, începând cu ora 11:40”, a mai transmis Distrigaz.

Recomandări pentru locuitori

Compania recomandă ca, după reluarea alimentării cu gaze, locuitorii care simt miros de gaz să apeleze imediat Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele: 021.9281, 031.9031 sau 0800.877.778. De asemenea, este important să aerisească încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și să nu folosească aparatele electrocasnice. Dacă este posibil, trebuie să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Contextul exploziei din Rahova

Explozia s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația, cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze, a distrus parțial etajele 5 și 6 ale imobilului cu opt niveluri. Impactul a fost atât de puternic încât ferestrele și pereții mai multor apartamente au fost distruși, iar o sală de clasă din liceul aflat în vecinătate a fost grav afectată. Martorii au relatat că s-a simțit o bubuitură uriașă, iar mobilierul s-a mișcat ca în timpul unui cutremur.

În urma exploziei, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție la ora 09:18. 13 persoane au fost rănite, dintre care mai multe în stare gravă, și au fost transportate la spitalele Universitar, Floreasca, Grigore Alexandrescu, Matei Balș și Bagdasar-Arseni. Din nefericire, trei persoane și-au pierdut viața.

DGASMB a deschis centre de donații pentru familiile afectate, unde oamenii pot aduce haine de sezon, alimente neperisabile, produse de igienă, lenjerii, pături și jucării. Centrul Bebe de București și Depozitul de Economie Circulară Socială Romexpo sunt deschise între orele 8:00 – 20:00 pentru primirea donațiilor.