Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 13:27
de Badea Violeta

Ce a constatat Distrigaz după ce a verficat blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie. Noi detalii ies la iveală

Ce a constatat Distrigaz după ce a verficat blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie. Noi detalii ies la iveală
O expluzie puternica a avut loc in Rahova

Explozia din Sectorul 5 a zguduit Bucureștiul și a lăsat în urmă pagube majore, ridicând întrebări despre intervențiile anterioare ale autorităților și furnizorilor de utilități. Locatarii blocului afectat susțin că mirosul de gaze era sesizabil încă de joi, iar echipele Distrigaz au fost solicitate la fața locului pentru verificări. În ciuda sesizărilor, situația nu a fost soluționată complet, iar gazul a fost doar oprit temporar, fără a se efectua măsurători suplimentare.

Cum a intervenit Distrigaz înainte de tragedie

Potrivit mărturiilor locatarilor, reprezentanții Distrigaz au oprit fluxul de gaz și au lăsat un aviz la avizier, dar nu au evaluat complet riscurile din subsol și din zonele comune.

”România 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum, sunam la gaz, vine opreste gazul, pune hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul….stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar, el ”și-a făcut treaba”, pe scara deja câțiva contori de gaz au început sa piuie, sunăm la 112 -ne transferă la ISU, nu e treaba lor, ”doamna unde să sunăm?”că de la Distrigaz Retele și-a făcut treaba.”, a povestit Natalia Zgabei pe Facebook.

Oamenii au sesizat că senzorii de la câțiva contori de gaz din bloc au început să piuie, iar mirosul de gaz și fum persista. În ciuda mai multor apeluri la 112 și insistențelor echipajelor ISU, echipa Distrigaz a întârziat să revină pentru măsurători suplimentare. Ulterior, s-a descoperit că în subsol se acumulase monoxid de carbon, ceea ce a reprezentat un pericol major pentru locatari.

”Nu știu, trebuie domnul de la gaz să rezolve, vin pompierii…oamenii constată că e serios, merg în subsol, tot gaz,.tot fum, după întrebările cine, ce….cheamă prin stație pe Distrigaz rețele, iese omul din mașînă….domne, eu mi- am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc, deci sunăm la PPC/Enel 45-50 min, până convingem pe cineva că ….e o problemă, scara miroase a fum/gaz, senzorii de la câțiva contori de gaz de centrală piuie, noi încă ”anchetăm” cine a sunat la gaz, că odată oprit, ci-că se deschide greu, că trebuie „”irma autorizată = a se citi bani mulți” să ne spună că totul e în regulă, la final pompierii pleacă – singurii care l-au convins pe Domnul de la Distrigaz rețele să se întoarcă să măsoare – în subsol este monoxid de carbon, nu intrați….. zice el :-)))))

În final după 50 de min de telefoane apare echipa de la PPC/Enel, au făcut niște lucrări, cumvaaaa….a ars cămășuiala de la cabluri în subteran, de la infiltrații, credem, n-avem încă ie violentă în bloc”, a mai scris Natalia Zgabei pe Facebook.

Intervențiile ulterioare ale PPC/Enel au evidențiat că izolarea cablurilor fusese afectată, iar lucrările au fost realizate doar parțial, fără a elimina complet riscurile.

Blocul distrus din cauza exploziei

Blocul distrus din cauza exploziei

Ce au trăit locatarii în ziua exploziei

Dimineața exploziei, locatarii s-au trezit în mijlocul unei deflagrații puternice care a spulberat două etaje.

”Mă pregăteam să merg la sală, când am auzit o bubuitură groaznică, s-a auzit foarte puternic. Am ieșit imediat din casă cu soția. Acolo e drumul meu, puteam s-o pățesc grav. Au zburat două etaje, ferească Dumnezeu, o mare nenorocire”, a povestit un locuitor, potrivit Digi24.

Imaginile surprinse la fața locului arată pagube majore: apartamente complet distruse, mobilier aruncat, geamuri sparte și moloz pe stradă. Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul deflagrației în blocul din față, conform relatărilor martorilor.

Ce se întâmplă acum cu ancheta și locatarii

Autoritățile continuă evaluarea structurii blocului și monitorizează situația pentru a preveni alte accidente. Numărul persoanelor evacuate nu este exact cunoscut, dar primarul interimar a anunțat că toți locatarii vor primi locuințe temporare pentru a fi în siguranță.

Anchetele vor stabili circumstanțele exacte ale exploziei și eventualele responsabilități precise ale echipelor de intervenție, inclusiv ale Distrigaz.

