Cine ar fi cele trei persoane reținute în dosarul exploziei blocului din Rahova. Reacția Distrigaz UPDATE

Tragedia care a zguduit cartierul Rahova din București continuă să scoată la iveală noi detalii, pe măsură ce anchetatorii avansează în investigație. Explozia puternică, ce a distrus un bloc și a curmat viețile a trei oameni, a dus acum la primele rețineri în dosarul penal deschis pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Compania Distrigaz Sud Rețele a transmis, printr-un comunicat transmis în cursul zilei de joi, că își va asuma întreaga responsabilitate, doar în cazul în care vor fi „identificate și demonstrate deficiențe”.

„Experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite, putând fi implicați o multitudine de factori, așa cum a fost arătat în spațiul public. În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a adus la cunoştinţa Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziţia. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate faţă de familiile victimelor, apropiaţii acestora şi toate persoanele afectate de această tragedie. Avem încredere în statul de drept şi în capacitatea justiţiei de a desfăşura o anchetă riguroasă, imparţială şi aprofundată, care să stabilească responsabilităţile pe baza faptelor şi a legislaţiei aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre. Dacă vor fi identificate şi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate. De asemenea, ne exprimăm deplina solidaritate cu toţi angajaţii Distrigaz Sud Reţele implicaţi în anchetă. Angajamentul nostru faţă de siguranţa persoanelor şi a bunurilor rămâne absolut. Trei vieţi au fost pierdute, alţi oameni au fost răniţi, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparenţă şi de un simţ profund al responsabilităţii. În acelaşi timp, reamintim că experţii desemnaţi în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, aşa cum a fost arătat în spaţiul public. În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, susţin oficialii Distrigaz Sud Reţele, potrivit Agerpres.

Primele rețineri în dosarul tragediei din Rahova

Potrivit surselor judiciare, trei persoane au fost reținute de procurori cu propunere de arestare preventivă, în urma unor ample percheziții desfășurate la mai multe adrese din București și din alte județe. Printre cei reținuți se află un angajat al companiei de distribuție de gaze Distrigaz, precum și doi reprezentanți ai unei firme private, implicați direct în verificările efectuate înaintea exploziei fatale.

Ancheta privind explozia devastatoare din sectorul 5 al Capitalei a intrat într-o nouă etapă. Procurorii au dispus reținerea a trei persoane, printre care un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei Anproperty Construct SRL, compania care s-a deplasat la blocul afectat și ar fi trebuit să ia măsuri de siguranță.

Surse judiciare citate de Antena 3 CNN susțin că cei trei ar fi efectuat verificări la instalația de gaze înainte de incident, însă nu ar fi luat toate măsurile necesare pentru a preveni tragedia. Aceste rețineri sunt primele făcute de anchetatori în acest caz, la aproape două săptămâni după explozia care a distrus imobilul din Rahova.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

Miercuri dimineață, polițiștii și procurorii au efectuat opt percheziții domiciliare în mai multe localități din țară — patru în București, două în județul Ilfov, una în Prahova și una în Teleorman. Una dintre descinderi a avut loc la sediul central al companiei Distrigaz, de unde anchetatorii au ridicat documente și unități de stocare care vor fi analizate în detaliu.

Tot în cursul zilei de miercuri, s-au desfășurat percheziții și la firma Anproperty Construct SRL, cea care efectuase verificările la sistemul de gaze al blocului din Rahova în data de 17 octombrie. Procurorii au ridicat mai multe dovezi tehnice și acte legate de activitatea firmei, care în prezent are interdicție de a-și desfășura orice fel de activități.

De asemenea, din sediul Distrigaz au fost ridicate rafturi întregi de documente și echipamente informatice, care vor fi analizate de polițiști și de procurori pentru a stabili exact responsabilitățile fiecărei persoane implicate.

Firma privată, suspendată din activitate

După primele cercetări, anchetatorii au dispus suspendarea activității firmei private care a verificat instalația de gaze. Măsura a fost luată pentru a împiedica eventuala distrugere a probelor și pentru a facilita ancheta în desfășurare.

În acest moment, dosarul exploziei din Rahova este instrumentat sub acuzația de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările se desfășoară in rem, adică asupra faptei, urmând ca procurorii să stabilească cu exactitate responsabilitățile individuale ale celor implicați.

Potrivit surselor apropiate anchetei, persoanele vizate sunt atât angajați ai Distrigaz, cât și reprezentanți ai companiei private care a intervenit ulterior pentru verificarea rețelei de gaze, după intervenția inițială a Distrigaz.

Contextul tragediei care a cutremurat Rahova

Explozia a avut loc într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, în urma unei defecțiuni la instalația de gaze. Deflagrația a fost atât de puternică încât a distrus aproape complet imobilul și a provocat moartea a trei persoane, rănind grav alte câteva.

Imediat după incident, autoritățile au deschis un dosar penal, iar în zilele următoare au fost efectuate verificări la companiile implicate în lucrările de întreținere a rețelei de gaze. În urma acestor cercetări, anchetatorii au stabilit că verificările efectuate înainte de explozie nu ar fi respectat toate procedurile de siguranță.