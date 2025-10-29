Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 08:26
de Ioana Bucur

ACTUALITATE
Percheziții după explozia din Rahova: Polițiștii au descins la sediul Distrigaz și la firma care a verificat instalația blocului distrus
Opt percheziții domiciliare în dosarul exploziei din Rahova. Foto: Profimedia

Polițiștii desfășoară miercuri dimineață o serie de percheziții în dosarul exploziei din cartierul Rahova, unde un bloc a fost distrus, iar trei persoane și-au pierdut viața. Descinderile au loc la sediul central al companiei Distrigaz, precum și la firma privată care a efectuat verificarea instalației de gaze înainte de tragedie.

Percheziții în dosarul exploziei din Rahova

În total, sunt efectuate opt percheziții domiciliare – patru în București, două în Ilfov, una în Prahova și una în Teleorman. Ancheta vizează modul în care au fost efectuate verificările tehnice ale instalației de gaze înainte de explozie.

„În această dimineaţă, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziţii, 4 sunt efectuate în Bucureşti, 2 în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman”, a anunţat IGPR.

Una dintre descinderi are loc la sediul central Distrigaz, potrivit Antena 3 CNN, de unde anchetatorii vor ridica documente și echipamente de stocare a datelor. Alte percheziții se desfășoară la domiciliile angajaților Distrigaz care au realizat verificările înainte de incident, precum și la administratorii și cei doi angajați ai firmei private care au intervenit ulterior, pe 17 octombrie, pentru verificarea rețelei de gaze a blocului.

Dosarul penal deschis în urma exploziei vizează infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar cercetările se află în prezent in rem, adică asupra faptei, fără ca până acum să fie pusă sub acuzare vreo persoană.

Locatarii blocului distrus în urma puternicei explozii au fost chemați de mai multe ori la audieri, în cadrul anchetei aflate în desfășurare. Mulți dintre cei afectați s-au constituit parte civilă în dosar și solicită despăgubiri pentru pierderile suferite.

Întrebat dacă, în urma controalelor efectuate până acum de ANRE, au fost descoperite nereguli la firmele care colaborează cu Distrigaz, Mircea Man a declarat:

„Nu avem un inventar acum. Firmele autorizate de către ANRE știu exact ce trebuie să facă. Operatorul de distribuție Distrigaz, Del Gaz, Premierul, Mega Construct – sunt patru operatori foarte mari, primii doi sunt cei mai mari (90 și ceva din tot sistemul de distribuție a României). Ei știu foarte bine cum să gestioneze, pentru că obligația lor de a opera în securitate sistemul de distribuție nu se pune în discuție.”

