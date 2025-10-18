Explozie Rahova. Unul dintre răniţi, transportat în Austria pentru îngrijiri medicale. Starea celorlalte victime internate în spitalele din Bucureşti

Unul dintre răniții grav în urma exploziei devastatoare produse vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a fost transportat, sâmbătă, la o clinică din Austria pentru îngrijiri medicale de specialitate. Pacientul, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se afla în stare critică și a fost intubat încă de la momentul internării.

Unul dintre răniţii în explozia din Rahova, transportat în Austria

Transferul s-a realizat cu un avion SMURD al Inspectoratului General de Aviație (IGAv), sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și în colaborare cu Ministerul Sănătății. Potrivit autorităților, transportul s-a desfășurat în condiții de siguranță, pacientul fiind monitorizat permanent de o echipă medicală pe toată durata zborului.

În urma deflagrației produse pe Calea Rahovei, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Explozia a afectat grav imobilul în care s-a produs, dar și un alt bloc din apropiere și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, situat în vecinătate.

Trei dintre răniți sunt internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, iar starea lor este stabilă, conform informațiilor transmise de reprezentanții unității medicale. Doi dintre pacienți au fost deja operați și se află în perioada de recuperare postoperatorie. Medicii estimează că, dacă evoluția rămâne favorabilă, aceștia ar putea fi externați în cursul săptămânii viitoare.

Mai multe persoane, operate

Ministerul Sănătății a oferit detalii suplimentare despre cei trei pacienți aflați la Floreasca. Este vorba despre un bărbat de 68 de ani, care a fost operat de urgență și se află sub monitorizare continuă, o femeie de 58 de ani cu fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare, care a necesitat o intervenție chirurgicală complexă, și un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, internat pentru supraveghere în secția de chirurgie.

Echipele medicale și autoritățile continuă evaluarea situației celor răniți, în timp ce specialiștii efectuează expertize tehnice pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei. Primele ipoteze indică o posibilă acumulare de gaze, însă ancheta este în desfășurare.

Tragedia de pe Calea Rahovei a zguduit comunitatea locală, autoritățile promițând sprijin pentru familiile afectate și măsuri rapide de reabilitare a zonei.