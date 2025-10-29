Explozia din capitală: trei reținuți după perchezițiile din dosarul Rahova, spun surse judiciare

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 00:23
de Andrei Simion

Trei persoane au fost reținute miercuri seară în dosarul penal deschis după explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5, cartierul Rahova, potrivit surselor judiciare. Informația vine după o serie de percheziții domiciliare desfășurate în cursul zilei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în cadrul anchetei declanșate în urma deflagrației soldate cu trei morți și 15 răniți, informează News.ro.

Oficial, până la momentul redactării, Parchetul Curții de Apel București nu a comunicat public numele persoanelor reținute, calitatea acestora în dosar sau acuzațiile care le sunt aduse. Anchetatorii transmit, însă, că demersurile continuă, iar măsurile procesuale vor fi anunțate după parcurgerea procedurilor legale.

Percheziții în patru județe și în capitală

Potrivit Poliției Române, în dosar au fost efectuate opt percheziții domiciliare la persoane fizice și juridice: patru în București, două în Ilfov și câte una în județele Prahova și Teleorman. Descinderile au vizat ridicarea de documente, registre, contracte, corespondență relevantă pentru cauză, precum și dispozitive și unități de stocare care ar putea conține date utile stabilirii circumstanțelor producerii exploziei.

Sursele citate afirmă că șase persoane urmau să fie conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pentru audieri, în vederea clarificării rolului fiecăreia în evenimentele premergătoare și ulterioare deflagrației. Măsurile de reținere dispuse în cursul serii vizează trei dintre acestea, urmând ca procurorii să decidă în orele următoare asupra eventualelor propuneri de arestare preventivă sau a altor măsuri preventive.

Motivul pentru care explozia din Rahova a fost fără flacără (Foto: Profimedia)

Blocul afectat de explozie din cartierul Rahova, București. (Foto: Profimedia)

Anchetă „in rem” pentru distrugere din culpă urmată de dezastru

Dosarul penal deschis în urma exploziei din Rahova vizează infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, ancheta fiind, până la acest moment, „in rem” — adică asupra faptei, fără a fi stabilite oficial persoane în calitate de inculpați. Această încadrare permite organelor judiciare să strângă probe, să stabilească mecanismul producerii evenimentului și, ulterior, să individualizeze răspunderea.

În paralel cu activitățile de căutare a probelor, echipe mixte — polițiști, experți criminaliști și specialiști tehnici — au efectuat cercetări la fața locului pentru a reconstitui succesiunea exactă a evenimentelor și a determina posibilele surse ale deflagrației. Ancheta urmărește, între altele, să clarifice dacă au existat intervenții neautorizate asupra instalațiilor, dacă au fost respectate normele tehnice și de securitate sau dacă există indicatori privind o conduită imprudentă care ar fi putut conduce la acumularea de gaze ori la altă cauză de explozie.

Martorii audiați până acum au descris o explozie puternică urmată de panică și intervenții de urgență pentru evacuarea locatarilor. Autoritățile au precizat că victimele au fost transportate la unități medicale din capitală, iar persoanele rănite primesc îngrijiri de specialitate. La nivelul imobilului și al zonei adiacente au fost dispuse măsuri de securizare, iar primăria de sector, împreună cu serviciile sociale, a anunțat sprijin pentru locatarii afectați.

Anchetatorii fac apel la prudență în interpretarea informațiilor neconfirmate public și reamintesc că, până la comunicări oficiale, datele privind identitatea persoanelor vizate și concluziile tehnice rămân confidențiale. Pe măsură ce verificările avansează, Parchetul Curții de Apel București urmează să transmită actualizări privind stadiul cauzei și eventualele măsuri procesuale adoptate.

