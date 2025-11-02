Cele mai utile instrumente gratuite pe care să le ai mereu pe un stick USB dacă îți pică Windows-ul când îți e lumea mai dragă

Oricine a lucrat suficient de mult cu Windows știe cât de frustrant poate fi când sistemul începe să dea semne de oboseală: pornire lentă, blocaje, fișiere care nu se mai deschid sau aplicații care se închid brusc.

În astfel de momente, un stick USB cu câteva instrumente de diagnosticare bine alese poate face diferența între ore pierdute și o reparație rapidă.

Există câteva aplicații gratuite, portabile și ușor de folosit, care pot readuce la viață aproape orice computer cu Windows.

Printre cele mai utile se numără patru programe pe care orice utilizator ar trebui să le aibă pregătite: Sysinternals, Everything, HWiNFO și CrystalDiskInfo.

Ele sunt ușoare, nu necesită instalare și oferă acces la informații detaliate despre starea sistemului și a componentelor hardware.

Sysinternals, trusa completă pentru diagnosticarea Windows

Creat inițial de Mark Russinovich și Bryce Cogswell, apoi preluat de Microsoft, pachetul Sysinternals Suite reunește o colecție de utilitare care oferă o perspectivă mult mai profundă asupra sistemului de operare.

Din zecile de instrumente disponibile, trei sunt deosebit de utile: Process Explorer, Autoruns și Process Monitor.

Process Explorer este o versiune avansată a Task Manager-ului, oferind detalii despre fiecare proces activ și resursele pe care le folosește.

Cu Autoruns poți vedea toate aplicațiile care pornesc odată cu Windows și poți dezactiva ușor programele inutile.

Iar Process Monitor înregistrează în timp real activitatea sistemului de fișiere și a registrului, fiind esențial pentru identificarea cauzelor erorilor de instalare sau a crash-urilor frecvente.

Everything, HWiNFO și CrystalDiskInfo, trio-ul care îți salvează timpul și datele

Deși căutarea integrată din Windows s-a îmbunătățit în ultimii ani, Everything rămâne soluția preferată a profesioniștilor.

Programul construiește instant un index al numelor de fișiere și oferă rezultate aproape imediat ce tastezi, fără a consuma resurse importante și fără a depinde de Bing sau alte integrări inutile.

Când vine vorba despre componentele fizice ale calculatorului, HWiNFO este indispensabil. Aplicația monitorizează în timp real temperatura, tensiunea și viteza ventilatoarelor, ajutându-te să detectezi rapid problemele hardware, cum ar fi supraîncălzirea procesorului sau scăderea performanței memoriei RAM.

În final, CrystalDiskInfo este instrumentul care te poate salva de la pierderea completă a datelor.

Analizând informațiile S.M.A.R.T. din hard diskuri și SSD-uri, oferă o evaluare simplă – Bun, Atenție sau Rău – și te avertizează din timp dacă unitatea de stocare se apropie de finalul duratei sale de viață. Poți vedea temperaturi, erori și sectoare realocate, toate într-o interfață clară și ușor de înțeles.

Fie că ești tehnician IT sau doar vrei să fii pregătit pentru eventuale probleme, păstrarea lor pe un stick USB poate transforma o sesiune de depanare stresantă într-o rezolvare rapidă și eficientă.