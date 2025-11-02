Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 09:45
de Iulia Kelt

Cele mai utile instrumente gratuite pe care să le ai mereu pe un stick USB dacă îți pică Windows-ul când îți e lumea mai dragă

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Cele mai utile instrumente gratuite pe care să le ai mereu pe un stick USB dacă îți pică Windows-ul când îți e lumea mai dragă
Cum repari Windows-ul cu aceste aplicații pe USB / Foto: Lea Rae/Shutterstock.com

Oricine a lucrat suficient de mult cu Windows știe cât de frustrant poate fi când sistemul începe să dea semne de oboseală: pornire lentă, blocaje, fișiere care nu se mai deschid sau aplicații care se închid brusc.

În astfel de momente, un stick USB cu câteva instrumente de diagnosticare bine alese poate face diferența între ore pierdute și o reparație rapidă.

Există câteva aplicații gratuite, portabile și ușor de folosit, care pot readuce la viață aproape orice computer cu Windows.

Vezi și:
Pană globală la Microsoft: sute de site-uri din lume au fost afectate de o eroare în Azure, inclusiv Heathrow și Minecraft. Care sunt cauzele
Microsoft, dată în judecată pentru presupuse practici înșelătoare. Legătura cu abonamentele Copilot 365

Printre cele mai utile se numără patru programe pe care orice utilizator ar trebui să le aibă pregătite: Sysinternals, Everything, HWiNFO și CrystalDiskInfo.

Ele sunt ușoare, nu necesită instalare și oferă acces la informații detaliate despre starea sistemului și a componentelor hardware.

Sysinternals, trusa completă pentru diagnosticarea Windows

Creat inițial de Mark Russinovich și Bryce Cogswell, apoi preluat de Microsoft, pachetul Sysinternals Suite reunește o colecție de utilitare care oferă o perspectivă mult mai profundă asupra sistemului de operare.

Din zecile de instrumente disponibile, trei sunt deosebit de utile: Process Explorer, Autoruns și Process Monitor.

Process Explorer este o versiune avansată a Task Manager-ului, oferind detalii despre fiecare proces activ și resursele pe care le folosește.

Cu Autoruns poți vedea toate aplicațiile care pornesc odată cu Windows și poți dezactiva ușor programele inutile.

Iar Process Monitor înregistrează în timp real activitatea sistemului de fișiere și a registrului, fiind esențial pentru identificarea cauzelor erorilor de instalare sau a crash-urilor frecvente.

Everything, HWiNFO și CrystalDiskInfo, trio-ul care îți salvează timpul și datele

Deși căutarea integrată din Windows s-a îmbunătățit în ultimii ani, Everything rămâne soluția preferată a profesioniștilor.

Programul construiește instant un index al numelor de fișiere și oferă rezultate aproape imediat ce tastezi, fără a consuma resurse importante și fără a depinde de Bing sau alte integrări inutile.

Când vine vorba despre componentele fizice ale calculatorului, HWiNFO este indispensabil. Aplicația monitorizează în timp real temperatura, tensiunea și viteza ventilatoarelor, ajutându-te să detectezi rapid problemele hardware, cum ar fi supraîncălzirea procesorului sau scăderea performanței memoriei RAM.

În final, CrystalDiskInfo este instrumentul care te poate salva de la pierderea completă a datelor.

Analizând informațiile S.M.A.R.T. din hard diskuri și SSD-uri, oferă o evaluare simplă – Bun, Atenție sau Rău – și te avertizează din timp dacă unitatea de stocare se apropie de finalul duratei sale de viață. Poți vedea temperaturi, erori și sectoare realocate, toate într-o interfață clară și ușor de înțeles.

Fie că ești tehnician IT sau doar vrei să fii pregătit pentru eventuale probleme, păstrarea lor pe un stick USB poate transforma o sesiune de depanare stresantă într-o rezolvare rapidă și eficientă.

Câte zile va mai fi vremea frumoasă. De când revin frigul și ploile
Recomandări
Cum recuperezi un iPhone pierdut: pașii corecți în Găsire și ce să nu faci
Cum recuperezi un iPhone pierdut: pașii corecți în Găsire și ce să nu faci
Tragedia din Dej: bărbatul ucis în explozie își făcuse recent revizia la gaze. Ce au descoperit anchetatorii
Tragedia din Dej: bărbatul ucis în explozie își făcuse recent revizia la gaze. Ce au descoperit anchetatorii
Cuvântul Anului 2025 a fost dictat de TikTok și nici măcar nu e un cuvânt. De ce strigă adolescenții „67” pe rețelele sociale
Cuvântul Anului 2025 a fost dictat de TikTok și nici măcar nu e un cuvânt. De ce strigă adolescenții „67” pe rețelele sociale
Musk promite o nouă Tesla Roadster până la final de 2025 și lasă loc ideii… că ar putea zbura
Musk promite o nouă Tesla Roadster până la final de 2025 și lasă loc ideii… că ar putea zbura
Convertorul open-source care îți transformă fișierele rapid și gratuit. Cum funcționează, de fapt, Pandoc
Convertorul open-source care îți transformă fișierele rapid și gratuit. Cum funcționează, de fapt, Pandoc
Ce drept are fostul soț asupra terenului moștenit pe care s-a construit o casă comună
Ce drept are fostul soț asupra terenului moștenit pe care s-a construit o casă comună
Au condus Dacia cu 7 locuri și au decis ce merită la preț mic și calitate: Jogger sau C3 Aircross? Pe cine aleg testerii francezi
Au condus Dacia cu 7 locuri și au decis ce merită la preț mic și calitate: Jogger sau C3 Aircross? Pe cine aleg testerii francezi
Singurele pensii care vor crește de la sine în 2025, confirmate de Casa de Pensii. Mulți pensionari vor trece la o pensie la alta
Singurele pensii care vor crește de la sine în 2025, confirmate de Casa de Pensii. Mulți pensionari vor trece la o pensie la alta
Revista presei
Adevarul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 noiembrie 2025. Cum influențează astrele deciziile tale în dragoste, carieră și finanțe
Playtech Știri
Black Friday la materiale de construcții: pregătește-ți coșul de cumpărături (P)
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Ziua în care 3 zodii își schimbă destinul, pot câștiga sume importante
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...