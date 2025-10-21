Actualizarea Windows din octombrie îi lasă pe utilizatori fără mouse și tastatură în modul Recovery. Cum a dat-o Microsoft din nou în bară

Microsoft a confirmat că actualizările de securitate lansate pe 14 octombrie 2025 (KB5066835) afectează funcționarea dispozitivelor USB în mediul Windows Recovery Environment (WinRE), împiedicând utilizarea tastaturilor și a mouse-urilor conectate prin cablu USB.

Problema face ca mediul de recuperare al sistemului să devină inutilizabil pentru operațiuni precum repararea sau restaurarea Windows.

WinRE este o componentă independentă a sistemului de operare, menită să ajute utilizatorii să repare Windows atunci când acesta nu mai pornește corect.

După instalarea patch-ului KB5066835, Microsoft a observat că dispozitivele de intrare USB nu mai răspund în acest mediu, deși continuă să funcționeze normal în interiorul sistemului de operare, scrie Bleeping Computer.

Ce versiuni sunt afectate și cum poate fi evitată problema

Potrivit companiei, eroarea afectează atât versiunile pentru utilizatori individuali – Windows 11 24H2 și 25H2 – cât și platformele server, inclusiv Windows Server 2025.

Până la lansarea unei soluții definitive, Microsoft recomandă utilizarea tastaturilor și mouse-urilor Bluetooth sau a dispozitivelor mai vechi, cu conector PS/2, care nu sunt afectate de această eroare.

Echipa Windows a anunțat că lucrează la o remediere rapidă, iar pe 21 octombrie a publicat deja actualizarea de urgență KB5070773 pentru a restabili funcționalitatea perifericelor USB în WinRE.

Instalarea acestei corecții elimină blocajul și permite din nou navigarea prin opțiunile de recuperare ale sistemului.

Alte probleme rezolvate recent de Microsoft

Incidentul vine după o serie de actualizări problematice ale componentelor WinRE. În aprilie, compania a corectat o eroare care genera codul de instalare eșuat 0x80070643, iar în 2024 a retras complet unele patch-uri de securitate care produceau aceeași defecțiune.

De asemenea, în ultimele săptămâni, Microsoft a reparat probleme legate de Active Directory pe Windows Server 2025, de autentificarea cu smart carduri și de conexiunile HTTP/2 locale afectate de actualizările de securitate recente.

Deși situația actuală a generat frustrare în rândul administratorilor IT, reacția rapidă a companiei și lansarea patch-ului KB5070773 indică faptul că Microsoft a acordat prioritate restabilirii funcționalității mediului Recovery.

Totuși, incidentul subliniază cât de sensibile pot fi actualizările cumulative lunare și cât de important este testul de compatibilitate înainte de implementarea lor în infrastructurile critice. Rămâne de văzut ce alte „belele” va mai face Microsoft, de vreme ce sistemul său de operare pare din ce în ce mai instabil.