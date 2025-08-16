Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI

Ultima ora
Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară” față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Viitorul Windows ancorat în inteligență artificială / foto: reprezentare AI

Microsoft pregătește una dintre cele mai radicale transformări din istoria Windows. Sub numele „Windows 2030 Vision”, compania își dezvăluie planul de a integra inteligența artificială nu doar în aplicații, ci direct în sistemul de operare, transformându-l într-un asistent digital permanent.

Această schimbare promite să redefinească modul în care interacționezi cu PC-ul, dar ridică și întrebări importante despre control, dependență și confidențialitate.

De la Windows clasic la Windows agentiv

Primul videoclip din seria „Windows 2030 Vision” îl prezintă pe David Weston, vicepreședinte corporativ pentru Enterprise & Security, care susține că în viitor „lumea utilizării mouse-ului și a tastării va părea la fel de străină ca și MS-DOS pentru Generația Z”. Declarația sugerează că Microsoft vrea să treacă de la o interacțiune tradițională, bazată pe clickuri și tastare, la una multimodală, unde vocea, imaginea și limbajul natural vor fi principalele metode de control.

Weston vorbește despre un computer care „va vedea ceea ce vezi tu, va auzi ceea ce auzi tu și va executa sarcini complexe doar pe baza cererilor tale”. Practic, Windows ar putea deveni un partener de lucru care orchestrează aplicații, organizează date și finalizează proiecte fără ca tu să fii nevoit să faci fiecare pas manual.

De ce Microsoft pariază tot pe AI

Compania a lăsat indicii încă din 2023, la conferința Build, când Steven Bathiche, coleg tehnic la Microsoft, a prezentat trei scenarii de integrare AI: în aplicații, alături de aplicații și în afara aplicațiilor. Ultimul scenariu, cel mai ambițios, presupune o platformă construită de la zero cu AI în centrul experienței, capabilă să comunice direct cu toate componentele sistemului.

Până acum, AI-ul din Windows a fost fragmentat – funcții precum Copilot sau sugestiile inteligente există în aplicații separate. Cu Windows 2030, Microsoft vrea ca AI-ul să devină parte nativă a sistemului, un „asistent agentic” care poate executa întregi fluxuri de lucru fără a mai depinde de o singură aplicație.

Ce înseamnă pentru utilizatori și ce riscuri apar

O astfel de integrare promite o eficiență sporită: vei putea să ceri computerului să compileze rapoarte, să editeze documente, să organizeze calendarul și chiar să gestioneze comunicarea cu colegii, totul fără să deschizi manual fiecare aplicație. Pe de altă parte, o dependență prea mare de AI ar putea reduce controlul utilizatorului și ar crea riscuri de confidențialitate, mai ales dacă sistemul colectează și procesează constant date vizuale și audio.

De asemenea, există întrebări despre accesibilitate și adaptabilitate. Utilizatorii mai tradiționali ar putea fi reticenți să renunțe complet la interfața clasică, iar companiile vor trebui să evalueze impactul asupra securității și compatibilității cu software-ul existent.

