Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 18:38
de Vieriu Ionut

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci în grădină înainte de venirea înghețului, ca să nu pierzi plantele și întreaga recoltă

UTILE
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci în grădină înainte de venirea înghețului, ca să nu pierzi plantele și întreaga recoltă
Care este cel mai important lucru de făcut în grădină înainte de venirea înghețului

Odată cu apropierea sezonului rece, grădinarii se confruntă cu o responsabilitate crucială: să pregătească plantele pentru temperaturile geroase ce urmează. Dacă nu iei măsuri la timp, riscul de a pierde specii sensibile sau întreaga recoltă devine real. Așadar, ce este absolut indispensabil să faci înainte de primul îngheț pentru a-ți proteja grădina?

Udarea profundă – un pas vital înainte de îngheț

Conform experților horticoli, cel mai eficient mod de a pregăti plantele pentru sezonul rece este udarea profundă înainte de apariția primului ger. Înghețul afectează adesea rădăcinile plantelor mai mult decât părțile aeriene, iar solul umed reține căldura mai bine decât un sol uscat. Aceasta ajută plantele să fie mai rezistente la șocul temperaturilor scăzute.

Practica este confirmată și de specialiștii care recomandă așa-numita „udare strategică” cu câteva zile înainte de îngheț, astfel încât plantele și rădăcinile lor să beneficieze de un mediu cu umiditate optimă, care atenuează efectele negative ale gerului.

Vezi și:
Cel mai bun moment pentru a planta bulbii toamna și de ce nu trebuie să amâni. Contează mai mult decât crezi
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic

Mulcirea ca strat protector al rădăcinilor

Alături de udare, aplicarea unui strat de mulci organic pe suprafața solului este esențială. Materiale precum rumeguș, paie, frunze rase sau scoarță oferă izolație termică rădăcinilor, reducând riscul ca solul să înghețe complet.

Stratul de mulci trebuie să fie gros de 5–8 cm, acoperind zona din jurul tulpinilor, dar evitând contactul direct cu baza plantei, pentru a preveni umiditatea excesivă care poate provoca putrezirea.

Învelirea plantelor sensibile

Pentru plantele mai sensibile sau cele care nu tolerează bine temperaturile sub zero, este recomandată acoperirea cu materiale respirabile —, pături, foi sau țesături speciale. Aceste materiale creează un microclimat și păstrează căldura provenită din sol, protejând frunzele și mugurii de arsurile de îngheț.

Important este să nu așezi materialul direct pe plante — folosește pari sau suporturi pentru a lăsa un spațiu aerisit între material și vegetație. Materialele trebuie fixate la margini, astfel încât vântul să nu le ridice peste noapte. Dimineața, când temperatura crește, acoperirile se iau pentru a permite plantelor să respire.

Mutarea plantelor în ghiveci și asistarea containerelor

Plantele cultivate în ghivece sau jardiniere sunt mult mai expuse la frig, deoarece solul din recipiente se răcește rapid. Din acest motiv, se recomandă să le muți într-un spațiu protejat — verandă, seră sau garaj — atunci când se anunță nopți geroase.

Dacă nu este posibilă mutarea, ghivecele pot fi învelite cu folie sau materiale izolante și plasate într-un loc adăpostit, chiar lângă pereți care rețin căldura. De asemenea, gruparea plantelor oferă un avantaj — aerul și umiditatea eliberate de frunze protejează reciproc plantele din jur.

Pregătirea structurii grădinii și măsuri complementare

Grădinarii de succes nu se opresc doar la udare și acoperire. În pregătirea sezonului rece, merită să:

  • Consolidezi solul din jurul rădăcinilor — un sol bine compactat reduce formarea de goluri care fac rădăcinile vulnerabile la îngheț.
  • Înlături buruienile și resturile vegetale — ele pot păstra umiditate excesivă și atrag boli sau dăunători.
  • Instalezi suporturi pentru plante tinere — furtuna sau greutatea zăpezii pot destabiliza plantele cu rădăcini superficiale.
  • Aplici o ultimă udare moderată, cu câteva ore înainte de apariția înghețului, dacă solul este uscat și nu plouă. Aceasta servește drept rezervă de umiditate care stabilizează rădăcinile.

Dacă trebuie să alegi un singur lucru valabil în majoritatea grădinilor, înainte de venirea înghețului, acesta este udarea profundă urmată de mulcire și acoperire corespunzătoare. Această combinație asigură hidratarea optimă pe de o parte și protecția termică pe de alta. Urmată de alte măsuri complementare, grădina ta are șanse mult mai mari să treacă intactă peste iarnă.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Un nou sistem de colectare a PET-urilor intră în vigoare. RetuRO extinde programul în nouă județe
Un nou sistem de colectare a PET-urilor intră în vigoare. RetuRO extinde programul în nouă județe
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost reținută pentru 24 de ore
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan a fost reținută pentru 24 de ore
MApN explică de ce rezerviștii au fost chemați din scurt la mobilizare. Ordinul, justificat prin „simularea unei situații reale”
MApN explică de ce rezerviștii au fost chemați din scurt la mobilizare. Ordinul, justificat prin „simularea unei situații reale”
De ce sunt chemați rezerviștii. Ministrul Apărării explică scopul exercițiilor militare din această perioadă
De ce sunt chemați rezerviștii. Ministrul Apărării explică scopul exercițiilor militare din această perioadă
Microsoft vrea să vorbești cu PC-ul tău și să lași inteligența artificială să ți-l controleze
Microsoft vrea să vorbești cu PC-ul tău și să lași inteligența artificială să ți-l controleze
Vârsta la care creierul atinge apogeul nu este 25 de ani, așa cum se credea până acum, spun specialiștii într-un nou studiu
Vârsta la care creierul atinge apogeul nu este 25 de ani, așa cum se credea până acum, spun specialiștii într-un nou studiu
Reguli noi pentru pasagerii curselor aeriene atunci când pleacă la drum împreună cu animalele lor de companie
Reguli noi pentru pasagerii curselor aeriene atunci când pleacă la drum împreună cu animalele lor de companie
Creierul uman nu e făcut să fie treaz după miezul nopții, avertizează cercetătorii
Creierul uman nu e făcut să fie treaz după miezul nopții, avertizează cercetătorii
Revista presei
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Playtech Știri
Zodiile care intră într-o „eră” a puterii începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa în bine
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...