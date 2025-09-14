Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Ce să faci în grădină toamna pentru a-ţi uşura munca în primăvară? Secretele grădinarilor cu experienţă

UTILE
Ce să faci în grădină toamna pentru a-ţi uşura munca în primăvară? Secretele grădinarilor cu experienţă
Sfaturi de toamna pentru gradina, ca primavara sa nu te surprinda nepregatit. Sursa foto: Profimedia

Toamna nu este doar anotimpul frunzelor ruginii și al temperaturilor răcoroase, ci și momentul perfect pentru a pregăti grădina pentru primăvara următoare. Cu o planificare atentă și câteva trucuri simple, grădina ta va fi mai sănătoasă, mai frumoasă și mai ușor de întreținut când zilele calde revin. Iată ce recomandă grădinarii cu experiență pentru a economisi timp și efort în sezonul viitor.

Hrănește solul și plantează bulbi pentru primăvară

Primul pas esențial pentru o grădină sănătoasă este hrănirea solului. Compostul bogat în nutrienți este o soluție naturală care îmbunătățește drenajul, reținerea apei și fertilitatea solului, stimulând dezvoltarea microorganismelor benefice.

Dacă nu dispui de compost, un îngrășământ specific toamnei ajută gazonul și plantele să reziste mai bine în perioada de repaus și să se dezvolte viguroase în primăvară.

Vezi și:
„Nu mai planta tuia în curte”, spune un specialist. Copacii rezistenţi şi mult mai frumoşi care îl pot înlocui
Tăierea tomatelor la sfârșit de vară. Trucurile grădinarilor experimentați

Tot toamna este momentul ideal pentru plantarea bulbilor de flori de primăvară, precum crocus, narcise sau lalele. Aceștia au nevoie de frigul iernii pentru a înflori la timp.

Plantează-i la o adâncime de trei ori mai mare decât lățimea lor și asigură-te că partea ascuțită este orientată în sus. Bulbii plantați corect vor aduce culoare și prospețime grădinii tale în primele zile calde ale sezonului următor.

Toaletarea plantelor și întreținerea grădinii

Toamna este momentul să tai plantele anuale uscate, florile ofilite și ramurile moarte de la copaci sau arbuști. Această curățenie ajută la prevenirea răspândirii bolilor și a dăunătorilor, menținând plantele sănătoase.

În paralel, verifică și repară structurile din grădină: gardurile, pergolele sau aleile. Aplicarea unui strat proaspăt de vopsea sau lac pe lemn și curățarea aleilor previn deteriorările cauzate de iarnă și păstrează grădina funcțională și estetică.

Gazonul necesită, de asemenea, atenție: curățarea frunzelor și a resturilor vegetale, aerisirea solului și reînsămânțarea petelor goale contribuie la un gazon dens și sănătos la primăvară, notează lovedeco.ro.

Plantarea și udarea plantelor, semințele și uneltele

Toamna este un moment oportun pentru a planta copaci, arbuști și plante perene. Asigură-le o udare corespunzătoare, deoarece odată cu înghețul solul nu mai furnizează umiditate.

De asemenea, împrăștierea semințelor de flori sălbatice pe teren pregătit cu mulci le va permite să răsară primăvara, aducând un plus de culoare și biodiversitate.

Nu uita de uneltele tale: curățarea, uscarea și ascuțirea lor înainte de depozitarea pe timpul iernii le va prelungi durata de viață și le va menține în stare perfectă pentru sezonul următor. În plus, multe magazine oferă reduceri de toamnă pentru instrumente și accesorii de grădinărit, profitând astfel de oportunități.

Aplicând aceste sfaturi, pregătirea grădinii toamna devine o investiție inteligentă, iar primăvara vei descoperi o grădină sănătoasă, bogată și ușor de întreținut, fără stres și surprize neplăcute.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Ministerul Apărării, declaraţie despre drona rusească Geran care a pătruns în spaţiul aerian al României. „Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta”
Ministerul Apărării, declaraţie despre drona rusească Geran care a pătruns în spaţiul aerian al României. „Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta”
Delia l-a cucerit şi pe Post Malone cu show-ul său. Artistul a ţinut să o felicite pentru concertul susţinut la Untold: „Impresionat de energia noastră”
Delia l-a cucerit şi pe Post Malone cu show-ul său. Artistul a ţinut să o felicite pentru concertul susţinut la Untold: „Impresionat de energia noastră”
Noua metodă prin care românii rămân fără bani pe card. Comisar-șef Sorin Stanică explică cum golesc escrocii conturile
Noua metodă prin care românii rămân fără bani pe card. Comisar-șef Sorin Stanică explică cum golesc escrocii conturile
Mâncărurile tradiţionale româneşti cuceresc americanii. Nu se mai satură de aceste preparate considerate banale de noi: „Fenomenale”
Mâncărurile tradiţionale româneşti cuceresc americanii. Nu se mai satură de aceste preparate considerate banale de noi: „Fenomenale”
„Acoperișul vecinului meu este în curtea mea”. Este sau nu legal acest lucru, în 2025?
„Acoperișul vecinului meu este în curtea mea”. Este sau nu legal acest lucru, în 2025?
Iluzie optică. Tu poţi observa bufniţa ascunsă în imaginea de mai jos?
Iluzie optică. Tu poţi observa bufniţa ascunsă în imaginea de mai jos?
Oraşul din România care are benzi speciale pentru autobuze, dar nu şi mijloc de transport în comun pe aceste străzi. Ce spun locuitorii?
Oraşul din România care are benzi speciale pentru autobuze, dar nu şi mijloc de transport în comun pe aceste străzi. Ce spun locuitorii?
Accident cu ambulanţă la Piaţa Leu din Bucureşti. Un asistent medical și o șoferiță au fost răniți
Accident cu ambulanţă la Piaţa Leu din Bucureşti. Un asistent medical și o șoferiță au fost răniți
Revista presei
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Asia Express, Drumul Eroilor, duminică, 14 septembrie: provocări neobişnuite și schimbări de clasament neașteptate
Playtech Știri
În anii ’90, te cucerea cu frumusețea ei, însă acum cu greu o recunoşti. Nici fanii nu şi-au dat seama cine este actriţa
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 15 septembrie. Nativii Gemeni primesc vești bune sau chiar o propunere de colaborare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...