Mulcirea gazonului: ce înseamnă, de ce este importantă și cum o poți face corect acasă

Puțini proprietari de grădini știu că întreținerea corectă a gazonului nu înseamnă doar tundere și udare, ci și aplicarea unor metode naturale care ajută solul să rămână fertil și verde pentru mai mult timp. Una dintre cele mai eficiente tehnici folosite în prezent este mulcirea gazonului, o procedură simplă și ecologică, prin care iarba tăiată se transformă într-un îngrășământ natural extrem de valoros.

Ce înseamnă, de fapt, mulcirea gazonului

Mulcirea gazonului presupune ca, după tundere, iarba tăiată să fie lăsată pe sol, mărunțită foarte fin cu ajutorul unei mașini speciale. În loc să fie strânsă în saci, iarba devine mulci, un strat protector care se descompune treptat și eliberează substanțe nutritive esențiale — azot, fosfor și potasiu — direct în sol. Aceste elemente ajută iarba să crească sănătoasă, să-și mențină culoarea verde intens și să reziste mai bine în perioadele de secetă.

Prin acest proces natural, gazonul primește o parte importantă din hrana necesară, fără a fi nevoie de îngrășăminte chimice costisitoare. În plus, mulcirea reduce pierderile de apă din sol, menținând un nivel optim de umiditate.

Când este momentul potrivit pentru mulcire

Deși pare o operațiune simplă, mulcirea gazonului trebuie realizată doar în anumite perioade ale anului. Cel mai bun moment este vara, atunci când solul are o temperatură de peste 6 grade Celsius, iar microorganismele responsabile de descompunerea resturilor vegetale sunt active.

Primăvara devreme și toamna târziu, când gazonul este umed și crește rapid, se recomandă evitarea mulcirii, deoarece iarba tăiată se poate lipi, favorizând apariția mucegaiului. În aceste sezoane, este mai sigur să colectezi resturile după tundere.

Cum se face corect mulcirea gazonului

Pentru a realiza corect această operațiune, ai nevoie de o mașină de tuns gazon cu funcție de mulcire sau de un cuțit special de tocare, care fragmentează iarba foarte fin. Firele mărunțite trebuie să cadă printre cele rămase, fără a forma smocuri la suprafață.

Este important să alegi o zi cu iarbă uscată, pentru ca resturile să nu se lipească. De asemenea, trebuie setată corect înălțimea de tăiere — nu se taie mai mult de o treime din firul de iarbă la o singură trecere. Dacă gazonul este prea înalt, tunderea se face în două etape: prima la o treaptă mai înaltă, apoi la nivelul dorit, cu funcția de mulcire activată.

Pentru a menține un aspect uniform, tunderea ar trebui făcută mai des decât atunci când iarba este colectată. În cazul în care observi zone unde s-au format smocuri, treci din nou cu mașina pentru uniformizare. La final, curăță carcasa mașinii de resturile rămase, pentru a evita blocarea mecanismului.

Beneficiile mulcirii și recomandări practice

Mulcirea aduce avantaje multiple: solul rămâne afânat, nivelul de umiditate este menținut mai mult timp, iar riscul de îngălbenire a gazonului scade. În plus, economisești timp și efort, pentru că nu mai trebuie să strângi iarba după fiecare tundere.

Totuși, chiar dacă mulciul furnizează o parte din nutrienți, fertilizarea ocazională rămâne necesară. O dată sau de două ori pe sezon, se recomandă aplicarea unui îngrășământ natural sau organic, în cantități mai mici decât de obicei.

Alte lucrări importante pentru întreținerea gazonului sunt aerarea și scarificarea — proceduri care ajută solul să respire și să elimine mușchiul sau resturile care blochează drenajul apei.

În ceea ce privește udarea, mulcirea nu înlocuiește irigarea, dar o face mai eficientă. Cel mai bine este să uzi dimineața devreme sau seara, pentru a evita evaporarea rapidă a apei.

Cum alegi momentele ideale de mulcire

Vara rămâne anotimpul cel mai potrivit pentru această tehnică, mai ales în perioadele cu creștere moderată a gazonului. Primăvara și toamna, alternează tunderea cu colectare și cea cu mulcire, pentru a evita acumularea excesivă de resturi.

Dacă respecți regulile esențiale — tunderi regulate, alegerea momentului potrivit și curățarea echipamentului — mulcirea devine o soluție simplă, naturală și durabilă pentru un gazon perfect.