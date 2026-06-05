Greșeala care usucă roșiile în timpul caniculei. Mulți grădinari o fac fără să știe
Canicula reprezintă una dintre cele mai dificile perioade pentru culturile de legume, iar roșiile se numără printre plantele care pot avea de suferit atunci când temperaturile urcă mult peste valorile obișnuite. Deși mulți grădinari cred că principalul pericol este lipsa apei, specialiștii atrag atenția că o greșeală frecventă poate accelera uscarea plantelor chiar și atunci când acestea sunt udate regulat. În zilele toride de vară, modul în care sunt îngrijite roșiile poate face diferența dintre o cultură sănătoasă și una afectată de stresul termic.
Udarea la ore nepotrivite poate afecta serios plantele
Una dintre cele mai întâlnite greșeli făcute în timpul caniculei este udarea roșiilor în mijlocul zilei, atunci când soarele este foarte puternic și temperaturile ating cele mai ridicate valori.
Mulți grădinari aleg să ude plantele atunci când observă că frunzele încep să se lase, însă această practică poate crea probleme suplimentare. În perioadele foarte călduroase, apa aplicată pe sol sau pe frunze se poate evapora rapid, iar plantele nu reușesc să beneficieze în mod eficient de hidratarea necesară.
În plus, diferențele mari de temperatură dintre apa folosită la udare și solul încins pot genera un stres suplimentar pentru plante, afectând dezvoltarea normală a acestora.
Specialiștii recomandă ca udarea să fie realizată dimineața devreme sau seara, atunci când temperaturile sunt mai scăzute și apa poate pătrunde mai eficient în zona rădăcinilor.
Excesul de apă nu este întotdeauna o soluție
Atunci când observă că roșiile suferă din cauza căldurii, mulți proprietari de grădini consideră că soluția este creșterea cantității de apă administrate.
În realitate, excesul de apă poate crea alte probleme. Solul îmbibat constant poate afecta rădăcinile și poate reduce capacitatea plantei de a absorbi nutrienții necesari dezvoltării.
În perioadele de caniculă, este mai importantă menținerea unei umidități constante decât aplicarea unor cantități foarte mari de apă într-un timp scurt. Oscilațiile puternice dintre perioadele de secetă și cele de udare excesivă pot influența negativ sănătatea plantelor și calitatea fructelor.
De aceea, mulți horticultori recomandă udări regulate și echilibrate, adaptate condițiilor meteorologice și tipului de sol.
Lipsa unui strat protector favorizează uscarea solului
O altă greșeală întâlnită frecvent este lăsarea solului complet expus razelor directe ale soarelui.
În timpul caniculei, temperaturile ridicate determină evaporarea rapidă a apei din stratul superior al pământului. În lipsa unei protecții, rădăcinile plantelor sunt mai expuse stresului provocat de căldură și de pierderea accelerată a umidității.
Mulți grădinari observă că, după câteva zile de temperaturi extreme, solul devine foarte uscat la suprafață, iar plantele încep să prezinte semne de suferință chiar dacă au fost udate recent.
Menținerea umidității în jurul rădăcinilor este una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea culturilor în perioadele de temperaturi ridicate.
Frunzele ofilite nu înseamnă întotdeauna lipsă de apă
Un alt aspect care îi induce în eroare pe mulți cultivatori este interpretarea greșită a semnelor transmise de plante.
În zilele foarte călduroase, roșiile pot avea frunzele ușor ofilite chiar și atunci când dispun de suficientă apă în sol. Acesta este adesea un răspuns temporar la temperaturile extreme și la nivelul ridicat al radiației solare.
Din dorința de a ajuta plantele, unii grădinari ajung să le ude repetat pe parcursul zilei, ceea ce poate duce la dezechilibre și la probleme suplimentare pentru sistemul radicular.
Observarea atentă a stării generale a plantei și verificarea umidității solului înainte de udare sunt pași importanți pentru evitarea unor decizii greșite.
Cum pot fi protejate roșiile în perioadele de caniculă
În timpul valurilor de căldură, roșiile au nevoie de o atenție specială pentru a continua să se dezvolte normal și pentru a produce fructe de calitate.
Udarea la orele potrivite, evitarea excesului de apă și menținerea unei umidități constante în sol sunt măsuri care pot contribui la reducerea efectelor temperaturilor extreme. De asemenea, monitorizarea atentă a plantelor permite identificarea rapidă a eventualelor probleme cauzate de caniculă.
Mulți grădinari fac greșeala de a interveni excesiv atunci când observă primele semne de stres termic. În realitate, o îngrijire echilibrată și adaptată condițiilor meteo reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de protejare a culturilor de roșii pe timpul verii.