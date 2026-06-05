Greșeala care usucă roșiile în timpul caniculei. Mulți grădinari o fac fără să știe

Mulți grădinari aleg să ude plantele atunci când observă că frunzele încep să se lase, însă această practică poate crea probleme suplimentare. În perioadele foarte călduroase, apa aplicată pe sol sau pe frunze se poate evapora rapid, iar plantele nu reușesc să beneficieze în mod eficient de hidratarea necesară.

În plus, diferențele mari de temperatură dintre apa folosită la udare și solul încins pot genera un stres suplimentar pentru plante, afectând dezvoltarea normală a acestora.

Specialiștii recomandă ca udarea să fie realizată dimineața devreme sau seara, atunci când temperaturile sunt mai scăzute și apa poate pătrunde mai eficient în zona rădăcinilor.

Excesul de apă nu este întotdeauna o soluție

Atunci când observă că roșiile suferă din cauza căldurii, mulți proprietari de grădini consideră că soluția este creșterea cantității de apă administrate.

În realitate, excesul de apă poate crea alte probleme. Solul îmbibat constant poate afecta rădăcinile și poate reduce capacitatea plantei de a absorbi nutrienții necesari dezvoltării.

În perioadele de caniculă, este mai importantă menținerea unei umidități constante decât aplicarea unor cantități foarte mari de apă într-un timp scurt. Oscilațiile puternice dintre perioadele de secetă și cele de udare excesivă pot influența negativ sănătatea plantelor și calitatea fructelor.

De aceea, mulți horticultori recomandă udări regulate și echilibrate, adaptate condițiilor meteorologice și tipului de sol.