Ultima ora
Actorul Mihai Călin, atac dur la adresa lui Sergiu Nicolaescu: „Un nenorocit” care copia filme și îl glorifica pe Ceaușescu
25 aug. 2025 | 19:23
de Bianca Dumbrăveanu

Ce pensie primește Valentin Ceaușescu, unicul fiu al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu

Actualitate
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu, unicul fiu al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu

Valentin Ceaușescu, singurul copil în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, trăiește departe de ochii presei și ai publicului, la 77 de ani, după ce a lucrat mai bine de patru decenii în domeniul cercetării științifice. Fiul cel mare al celor care au condus România până în decembrie 1989, considerat „copilul cuminte” al familiei, și-a construit o viață discretă și rezervată, dar pasiunea pentru știință și fotbal l-a menținut în atenția unui cerc restrâns de cunoscuți. După pensionare, mulți s-au întrebat ce pensie primește Valentin Ceaușescu și cum reușește să ducă un trai în afara reflectoarelor.

O viață dedicată cercetării și pasiunilor personale

Valentin Ceaușescu a urmat Facultatea de Fizică și a lucrat timp de zeci de ani la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, concentrându-se pe cercetare. Colegii și apropiații îl descriu ca fiind o persoană serioasă și disciplinată, care și-a construit cariera cu multă răbdare și fără să caute atenția publicului. În afara activității profesionale, fiul Ceaușeștilor a fost și rămâne pasionat de fotbal, susținând constant Steaua București și fiind recunoscut drept unul dintre cei care au contribuit la succesul echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

După retragerea din viața profesională, Valentin Ceaușescu s-a retras complet din centrul atenției. Deși este fiul unui cuplu foarte controversat în istoria României, el nu a încercat să capitalizeze pe notorietatea familiei și a preferat să ducă o viață liniștită.

Vezi și:
O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă
Cum arată şi cu ce se ocupă moştenitoarea lui Nicolae Ceauşescu? Alexandra este nepoata fostului dictator. Foto

Ce pensie are Valentin Ceaușescu

Întrebarea despre pensia lui Valentin Ceaușescu a fost recent lămurită de afaceristul Gigi Nețoiu, apropiat al fiului familiei Ceaușescu și cunoscut pentru implicarea sa în fotbal

„Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… Nu cred că are mai mult de trei-patru mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut. Nu apare. A rămas cu durerea (execuției părinților – n.r.). I-au distrus familia, i-au distrus copii… Tot!”, a spus Nețoiu.

Potrivit acestuia, pensia lui Valentin nu reflectă averea despre care s-a vorbit în trecut, legată de familia Ceaușescu.

„Nu lipit pământului, în contextul în care toată lumea spunea că au avere, că au bani scoși afară…”, a mai explicat afaceristul.

Viață discretă și fără vacanțe

Gigi Nețoiu a mai dezvăluit că Valentin Ceaușescu nu obișnuiește să plece în concedii, menținând un stil de viață foarte discret.

„Eu nu am auzit. Nu am auzit să plece”, a spus Nețoiu la Fanatik Superliga.

Apariții rare în public

Deși a fost mereu discret, în ultimii ani Valentin Ceaușescu a apărut la câteva evenimente importante. A fost prezent la aniversările echipei Steaua ’86, la înmormântarea lui Helmuth Duckadam și, mai recent, la Gala Sportului Românesc din 2024, organizată la Opera Națională.

Momentul emoționant a venit atunci când Ladislau Boloni l-a menționat în discursul său:

„Trofeul mai aparține cuiva. E vorba despre un om special, deosebit, puternic și foarte inteligent. Mă bucur foarte mult că se află astăzi printre noi. Valentin, trofeul este și al tău!”.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Samsung Galaxy Tab S10 Lite, lansată oficial – de ce ar putea fi tableta perfectă pentru majoritatea utilizatorilor, la un preț accesibil
Samsung Galaxy Tab S10 Lite, lansată oficial – de ce ar putea fi tableta perfectă pentru majoritatea utilizatorilor, la un preț accesibil
PPC Energie introduce un cod de bare suplimentar pe facturi. La ce va fi folosit
PPC Energie introduce un cod de bare suplimentar pe facturi. La ce va fi folosit
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul gratuit la asigurare medicală pentru ucraineni
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul gratuit la asigurare medicală pentru ucraineni
Amenzi de 370.000 lei pentru Hidroelectrica, PPC, Electrica și alți furnizori de energie. Neregulile descoperite de ANPC: clauze abuzive, emiterea facturilor cu întârziere, lipsa preţului final cu toate taxele incluse
Amenzi de 370.000 lei pentru Hidroelectrica, PPC, Electrica și alți furnizori de energie. Neregulile descoperite de ANPC: clauze abuzive, emiterea facturilor cu întârziere, lipsa preţului final cu toate taxele incluse
Fericirea, între iluzia consumului și sensul autentic al vieții. Ce au aflat cercetătorii despre ce ne face fericiți cu adevărat
Fericirea, între iluzia consumului și sensul autentic al vieții. Ce au aflat cercetătorii despre ce ne face fericiți cu adevărat
Fugarul Emil Gânj, urmărit de polițiști prin tunelurile secrete săpate acum 50 de ani. Ce au descoperit anchetatorii
Fugarul Emil Gânj, urmărit de polițiști prin tunelurile secrete săpate acum 50 de ani. Ce au descoperit anchetatorii
Primul tezaur de monede goților din România, expus la Muzeul Național de Istorie
Primul tezaur de monede goților din România, expus la Muzeul Național de Istorie
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
Revista presei
Adevarul
O nouă Ialta sau un război mondial? Dezvăluirile unui general român din intelligence: „A existat poate un pericol și mai mare”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!