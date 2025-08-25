Ce pensie primește Valentin Ceaușescu, unicul fiu al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu
Valentin Ceaușescu, singurul copil în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, trăiește departe de ochii presei și ai publicului, la 77 de ani, după ce a lucrat mai bine de patru decenii în domeniul cercetării științifice. Fiul cel mare al celor care au condus România până în decembrie 1989, considerat „copilul cuminte” al familiei, și-a construit o viață discretă și rezervată, dar pasiunea pentru știință și fotbal l-a menținut în atenția unui cerc restrâns de cunoscuți. După pensionare, mulți s-au întrebat ce pensie primește Valentin Ceaușescu și cum reușește să ducă un trai în afara reflectoarelor.
O viață dedicată cercetării și pasiunilor personale
Valentin Ceaușescu a urmat Facultatea de Fizică și a lucrat timp de zeci de ani la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, concentrându-se pe cercetare. Colegii și apropiații îl descriu ca fiind o persoană serioasă și disciplinată, care și-a construit cariera cu multă răbdare și fără să caute atenția publicului. În afara activității profesionale, fiul Ceaușeștilor a fost și rămâne pasionat de fotbal, susținând constant Steaua București și fiind recunoscut drept unul dintre cei care au contribuit la succesul echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.
După retragerea din viața profesională, Valentin Ceaușescu s-a retras complet din centrul atenției. Deși este fiul unui cuplu foarte controversat în istoria României, el nu a încercat să capitalizeze pe notorietatea familiei și a preferat să ducă o viață liniștită.
Ce pensie are Valentin Ceaușescu
Întrebarea despre pensia lui Valentin Ceaușescu a fost recent lămurită de afaceristul Gigi Nețoiu, apropiat al fiului familiei Ceaușescu și cunoscut pentru implicarea sa în fotbal
„Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… Nu cred că are mai mult de trei-patru mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut. Nu apare. A rămas cu durerea (execuției părinților – n.r.). I-au distrus familia, i-au distrus copii… Tot!”, a spus Nețoiu.
Potrivit acestuia, pensia lui Valentin nu reflectă averea despre care s-a vorbit în trecut, legată de familia Ceaușescu.
„Nu lipit pământului, în contextul în care toată lumea spunea că au avere, că au bani scoși afară…”, a mai explicat afaceristul.
Viață discretă și fără vacanțe
Gigi Nețoiu a mai dezvăluit că Valentin Ceaușescu nu obișnuiește să plece în concedii, menținând un stil de viață foarte discret.
„Eu nu am auzit. Nu am auzit să plece”, a spus Nețoiu la Fanatik Superliga.
Apariții rare în public
Deși a fost mereu discret, în ultimii ani Valentin Ceaușescu a apărut la câteva evenimente importante. A fost prezent la aniversările echipei Steaua ’86, la înmormântarea lui Helmuth Duckadam și, mai recent, la Gala Sportului Românesc din 2024, organizată la Opera Națională.
Momentul emoționant a venit atunci când Ladislau Boloni l-a menționat în discursul său:
„Trofeul mai aparține cuiva. E vorba despre un om special, deosebit, puternic și foarte inteligent. Mă bucur foarte mult că se află astăzi printre noi. Valentin, trofeul este și al tău!”.