Actorul Mihai Călin, atac dur la adresa lui Sergiu Nicolaescu: „Un nenorocit” care copia filme și îl glorifica pe Ceaușescu

Actorul Mihai Călin a stârnit un val de reacții aprinse după declarațiile făcute la Teatrul Apollo 111, în cadrul Estivalului de teatru, unde a discutat deschis despre adevăr, istorie, războiul din Ucraina și rolul său de cetățean implicat. Artistul, cunoscut nu doar pentru talentul său scenic, ci și pentru spiritul civic, a vorbit despre derapajele naționalismului și a lansat critici dure la adresa unor figuri publice și culturale, printre care Sergiu Nicolaescu.

Mihai Călin, mesaj tranșant despre naționalism

Mihai Călin, provenit dintr-o familie de refugiați — mama și bunica sa fiind născute la Baku — s-a implicat activ în sprijinirea refugiaților ucraineni, pe care i-a găzduit în propria locuință. Din această perspectivă, actorul a vorbit despre importanța istoriei și pericolul manipulării prin discursuri superficiale.

„Cred că dacă nu ştii istorie nu prea ştii ce se întâmplă cu tine şi nu ai niciun fel de reper, eşti foarte uşor de manipulat. De exemplu, oamenii care se uită la Călin Georgescu. Eu dacă mă uit la 30 de secunde eu pot să vă spun că e discurs legionar. Tot ce înseamnă naţionalist, Dumnezeu, neamuri strămoşeşti… Poporul român e poporul mântuit… asta nu e creştinism. Nu există aşa ceva (…). Nu suntem educaţi, nu s-a investit în educaţie şi am ajuns aşa”, a spus Mihai Călin.

Concluzia lui a fost tranșantă: „Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism!”.

Actorul i-a criticat și pe cei care alimentează o „minciună colectivă” legată de superioritatea poporului român.

„Mai degrabă eşti critic şi autocritic şi lucid, decât să te îmbeţi, apropo de AUR şi toată povestea asta că noi suntem mari şi tari, şi cum zice colegul meu Dan Puric de ani de zile, că noi, românii, le dăm lecţii de spiritualitate Occidentului. Că noi suntem creştini dinainte de Hristos!”, a mai spus el.

Sergiu Nicolaescu, „un nenorocit”

Cel mai dur moment al discursului a venit când Mihai Călin a vorbit despre impactul filmelor lui Sergiu Nicolaescu asupra mentalului colectiv.

„Poporul român a învăţat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Un nenorocit! Un orgolios şi un plin de el care a profitat enorm, a copiat filmele poliţiste din Franţa şi din Italia, a făcut protocronism istoria, l-a ridicat în slăvi pe Ceauşescu şi l-a făcut pe Antonescu unul dintre eroii neamului românesc. Că Antonescu a fost, de fapt, un criminal de război! Din cauza lui au murit sute de mii de soldaţi români!”, a afirmat actorul.

Declarațiile sale au împărțit publicul în două tabere: unii l-au felicitat pentru curaj, alții l-au acuzat de lipsă de respect. „Un om deosebit dl Mihai Călin. Nu am ştiut asta până la acest podcast. Îmi place mult de el. Felicitări!”, a scris un admirator. Pe de altă parte, un critic a notat: „Are talent, dar n-are caracter. Pare-se că orgoliul lui exacerbat şi iubirea de arginţi îl orbesc peste măsură. Să-l denigrezi pe Sergiu Nicolaescu mi se pare prea mult”.

Discuția a avut loc în cadrul Estivalului de teatru, o inițiativă a comunității Mergem la teatru, fondată în 2020 de Laura Ivăncioiu și ajunsă la peste 66.000 de membri. Evenimentele, gândite ca întâlniri libere și sincere între public și artiști, încurajează spiritul critic și dezbaterea deschisă.