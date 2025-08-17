O reședință a lui Nicolae Ceaușescu este scoasă la vânzare. Cum arată vila cu 30 de camere și cât costă

Casa Neuman, fostă reședință de protocol a lui Nicolae Ceaușescu, este scoasă la vânzare pentru suma de 2,4 milioane de euro. Clădirea, situată în zona ultracentrală a Aradului, are 30 de camere, o suprafață construită de 3.275 de metri pătrați și un teren de aproape 2.000 de metri pătrați. Vila, cunoscută și ca „Casa de Oaspeți”, a aparținut familiei baronului Neuman și a fost ridicată în anii 1925-1926.

Istoria Casei Neuman

Potrivit Bibliotecii Județene Arad, Casa Neuman a fost construită de familia de evrei Neuman, care s-a stabilit în Arad la jumătatea secolului XIX, provenind din Košice, în Slovacia. Frații Adolf, Dániel și Samu Neuman au dezvoltat industria locală, construind o fabrică de spirt și drojdie, o moară cu abur și, în 1909, o fabrică de textile denumită Industria Textilă Arad (ITA). Pentru contribuțiile lor, împăratul Franz Iosif i-a înnobilat în 1884.

Membrii familiei au început să emigreze în SUA în 1938, iar ultimul locuitor al casei a fost Francisc Neuman, nepotul lui Adolf, care a fondat echipa de fotbal ITA, devenită ulterior UTA Arad. După arestarea sa de către comuniști în 1947, Francisc Neuman a plecat în Elveția, iar apoi în SUA. Casa a intrat în proprietatea statului, devenind vilă de protocol a familiei Ceaușescu, iar după 2000 a revenit moștenitorilor lui Francisc Neuman.

Vila, scoasă la vânzare

Cristian Șoaită, reprezentantul agenției care intermediază vânzarea, a declarat:

„Clădirea nu este reabilitată complet, dar este îngrijită, au fost făcute investiții pentru punerea în siguranță. Este o proprietate cu o valoare deosebită, care se pretează pentru investiții. De altfel, discuțiile de până acum, care au rămas deschise, au fost doar cu oameni de afaceri care doresc să investească în acest spațiu cu mare însemnătate istorică pentru Arad.”

Anunțul de vânzare precizează că locația este ideală pentru funcțiunea de hotel, vizavi de Palatul Szantay, iar curtea interioară poate fi transformată într-o grădină de vară. Imobilul are un proiect de remodelare integrală care prevede 23 de camere, patru apartamente, restaurant și SPA.

Arhitectură și interior

Casa Neuman se remarcă prin arhitectura sa impresionantă, care combină fațada sobră de la stradă cu un interior generos și bogat decorat. Clădirea are o structură în formă de U, cu o intrare neoclasică impunătoare, fronton și patru coloane. În interior, spațiile păstrează atmosfera fastuoasă a secolului trecut, cu vitralii colorate, sculpturi în lemn, stucaturi complexe, șeminee și alte detalii decorative elaborate. Curtea interioară oferă un spațiu larg, care completează eleganța proprietății.

Imobilul a mai fost scos la vânzare în 2019 pentru 2,7 milioane de euro, iar prețul actual este de 2,4 milioane de euro.