Ce obligații ai dacă închiriezi un apartament prin Airbnb. Ce verifică ANAF în 2026

Închirierea locuințelor prin platforme precum Airbnb a devenit o sursă tot mai populară de venit pentru români. Totuși, odată cu creșterea acestui tip de activitate, autoritățile fiscale intensifică monitorizarea pentru a se asigura că veniturile sunt declarate corect. În 2026, ANAF anunță verificări mai stricte și controale dedicate celor care obțin profit din închirieri pe termen scurt.

Ce obligații fiscale ai ca gazdă

Orice proprietar care închiriază un apartament prin Airbnb trebuie să declare veniturile obținute. În funcție de numărul de camere și frecvența închirierilor, activitatea poate fi încadrată fie ca venituri din chirii, fie ca activitate independentă, similară cu serviciile hoteliere.

Pentru închirierea repetată, cu servicii suplimentare (curățenie, schimb de lenjerii, check-in personalizat), există obligativitatea înregistrării ca operator economic și plata impozitului pe venit, a contribuției la sănătate, dar și posibil a contribuției la pensie dacă sunt depășite anumite plafoane anuale.

De asemenea, este necesară înregistrarea contractului la ANAF sau completarea declarației unice, iar plățile trebuie făcute în termenele stabilite. Mulți proprietari aleg să opteze pentru sistemul microîntreprinderilor, dar acest lucru presupune o evidență contabilă minimă și emiterea de facturi pentru fiecare închiriere.

Ce reguli urbanistice și administrative trebuie respectate

Pe lângă obligațiile fiscale, există și aspecte administrative esențiale. Unele primării solicită obținerea unui certificat de clasificare pentru a desfășura activitatea de tip turistic, iar în imobilele cu mai multe apartamente poate fi necesar acordul asociației de proprietari.

În 2026, se discută implementarea unor norme mai riguroase privind siguranța și confortul turiștilor, precum obligativitatea dotării cu detectoare de fum, planuri de evacuare și afișarea clară a datelor de contact ale proprietarului.

Curățenia, mentenanța locuinței și respectarea regulilor de conviețuire din bloc rămân responsabilități importante. Nerespectarea lor poate conduce la sancțiuni din partea autorităților sau reclamații ale vecinilor, care pot afecta continuarea activității.

Ce va verifica ANAF în 2026

ANAF pregătește controale specifice pentru proprietarii care folosesc platforme de închiriere pe termen scurt. În 2026, autoritățile fiscale vor compara automat tranzacțiile din platforme cu declarațiile depuse, pentru a identifica diferențele de venit.

Se vor verifica veniturile declarate, existența documentelor justificative, depunerea declarației unice sau a documentelor contabile, precum și achitarea contribuțiilor obligatorii.

De asemenea, sunt vizate proprietățile care au activitate constantă, dar nu figurează în baza de date fiscală. Gestionarea corectă a obligațiilor fiscale și administrative asigură liniștea proprietarilor și evitarea amenzilor.

Oferirea de servicii transparente, sigure și conforme cu legislația va deveni esențială în contextul controalelor intensificate anunțate pentru anul 2026.