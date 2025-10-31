Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 19:17
de Badea Violeta

Schimbări majore în activitatea ANAF. Inspectorii vor putea realiza verificări fiscale la nivel național

ACTUALITATE
Schimbări majore în activitatea ANAF. Inspectorii vor putea realiza verificări fiscale la nivel național
ANAF

Începând cu 1 ianuarie 2026, ANAF intră într-o nouă etapă de reorganizare profundă, în cadrul angajamentelor asumate prin PNRR. Una dintre schimbările de proporții vizează posibilitatea inspectorilor fiscali de a desfășura controale în orice județ din țară, fără a mai fi limitați de structurile teritoriale. Miza: eficientizarea controalelor, reducerea deficitului de personal în zonele cheie și întărirea luptei împotriva evaziunii fiscale.

De ce primesc inspectorii ANAF atribuții la nivel național

Reforma pregătită pentru ANAF urmărește uniformizarea controlului fiscal la nivelul întregii țări. În prezent, inspectorii sunt alocați unor regionale și agenții județene, ceea ce limitează mobilitatea și capacitatea instituției de a răspunde eficient volumului de lucru.

De anul viitor, inspectorii vor putea fi trimiși oriunde în țară, în funcție de necesități. Una dintre zonele care va beneficia de această măsură este București-Ilfov, unde concentrarea mare de firme și tranzacții economice face ca deficitul de personal să fie cronic.

Prin redistribuirea inspectorilor din județele cu încărcare redusă, ANAF speră să reducă semnificativ timpul de reacție și să crească eficiența controalelor fiscale, în mod vizibil.

De asemenea, activitatea de analiză de risc va fi centralizată la sediul central al instituției, pentru a asigura o strategie uniformă la nivel național. În prezent, deciziile sunt luate de structuri locale, iar autoritățile consideră că această fragmentare limitează eficiența controalelor.

Ce alte reforme importante pregătește ANAF

Planul de reformă fiscală include și un sistem nou de evaluare a angajaților, bazat pe indicatori de performanță. Propunerea discutată prevede introducerea unui mecanism de bonusuri și penalizări de 10% din salariu, aplicat în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță specifice fiecărui domeniu — de la inspecție fiscală până la antifraudă.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, experții europeni propun ca sistemul să fie aplicat tuturor celor aproximativ 20.000 de angajați ai ANAF, însă conducerea instituției analizează posibilitatea limitării sale la anumite structuri operative, precum inspecția fiscală sau executarea silită.

Pe lângă acest mecanism, ANAF va introduce testări periodice de integritate, inclusiv utilizarea camerelor video la controale din domenii sensibile, precum HoReCa, transporturi și controlul mărfurilor. Funcționarii condamnați pentru corupție vor fi excluși din sistem și li se va interzice ocuparea unor funcții publice în viitor.

Ce se schimbă pentru contribuabili și mediul de afaceri

Modificările din ANAF vin în contextul revizuirii PNRR, unde România risca să piardă până la un miliard de euro dacă nu îndeplinea țintele privind colectarea TVA.

În schimb, statul a negociat implementarea unor reforme administrative esențiale, menite să crească transparența, să modernizeze procesele și să combată eficient evaziunea fiscală.

În lunile următoare, ANAF va consolida utilizarea instrumentelor digitale precum e-Factură, e-Transport și SAF-T, iar comercianții vor fi obligați să accepte plăți electronice. Totodată, instituția va publica semestrial date privind deficitul de TVA și eficiența controalelor fiscale.

Pentru mediul de afaceri, reformele pot aduce o mai mare predictibilitate și transparență, dar și o intensificare a controalelor, în special datorită mobilizării personalului la nivel național.

Modernizarea ANAF este privită ca o etapă esențială pentru creșterea colectării și reducerea evaziunii, într-un moment în care România trebuie să stabilizeze finanțele publice.

Implementarea noilor măsuri până la jumătatea anului 2026 va fi monitorizată cu sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale, ceea ce pune presiune suplimentară pe ritmul reformelor.

