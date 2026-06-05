ANAF a descoperit o schemă de fraudă în supermarketuri. Produse din Turcia, etichetate drept românești

Potrivit informațiilor verificate de autorități, marfa ajungea în magazine prin intermediul unei societăți din județul Ilfov. Firma era deținută de cetățeni turci și funcționa sub forma unei cooperative agricole autorizate.

Verificările au indicat faptul că produsele erau importate în cantități importante din Turcia. Ulterior, acestea ar fi fost reetichetate într-un timp foarte scurt, astfel încât să apară ca provenind de la producători români. În acest mod, fructele și legumele ajungeau pe rafturile magazinelor cu o origine diferită de cea reală.

Produsele ar fi fost comercializate sub imaginea unei cooperative agricole

Un aspect analizat de autorități este modul în care societatea își desfășura activitatea folosind statutul de cooperativă agricolă. Conform informațiilor verificate până acum, firma importa marfa din Turcia și o comercializa ulterior ca produs românesc.

Prin această practică, consumatorii care căutau să susțină producătorii locali puteau fi induși în eroare în momentul achiziției. Etichetele indicau România drept țară de proveniență, deși fructele și legumele proveneau din import.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum era organizat întregul circuit al mărfii și în ce măsură etichetarea produselor respecta normele legale în vigoare.

Zeci de tone de fructe și legume ar fi ajuns în supermarketuri

Datele analizate de inspectori arată că mecanismul nu ar fi vizat cantități reduse de produse. Potrivit informațiilor aflate în verificare, zeci de tone de fructe și legume ar fi ajuns astfel într-unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România.

Anchetatorii încearcă să afle de cât timp funcționa acest sistem și câte transporturi au fost realizate în aceleași condiții. În paralel, sunt verificate documentele care au însoțit importurile și traseul urmat de fiecare lot de marfă până la comercializare.