ANAF a descoperit o schemă de fraudă în supermarketuri. Produse din Turcia, etichetate drept românești
Consumatorii care aleg produse românești din supermarketuri au încredere că informațiile de pe etichetă reflectă realitatea. Tocmai de aceea, o descoperire recentă a inspectorilor antifraudă ridică semne de întrebare cu privire la proveniența unor fructe și legume ajunse pe rafturile magazinelor. În urma unor verificări fiscale, autoritățile au identificat un mecanism prin care produse importate din Turcia ar fi fost prezentate drept marfă provenită din România, deși originea acestora era alta. Ancheta este în desfășurare, iar instituțiile statului încearcă acum să stabilească amploarea situației și numărul transporturilor implicate.
Controlul antifraudă a scos la iveală nereguli privind proveniența mărfii
Totul a început în urma unui control efectuat de inspectorii antifraudă. În timpul verificărilor, aceștia au descoperit într-un supermarket cantități foarte mari de fructe și legume care proveneau din Turcia, însă erau etichetate ca fiind produse în România.
Potrivit informațiilor verificate de autorități, marfa ajungea în magazine prin intermediul unei societăți din județul Ilfov. Firma era deținută de cetățeni turci și funcționa sub forma unei cooperative agricole autorizate.
Verificările au indicat faptul că produsele erau importate în cantități importante din Turcia. Ulterior, acestea ar fi fost reetichetate într-un timp foarte scurt, astfel încât să apară ca provenind de la producători români. În acest mod, fructele și legumele ajungeau pe rafturile magazinelor cu o origine diferită de cea reală.
Produsele ar fi fost comercializate sub imaginea unei cooperative agricole
Un aspect analizat de autorități este modul în care societatea își desfășura activitatea folosind statutul de cooperativă agricolă. Conform informațiilor verificate până acum, firma importa marfa din Turcia și o comercializa ulterior ca produs românesc.
Prin această practică, consumatorii care căutau să susțină producătorii locali puteau fi induși în eroare în momentul achiziției. Etichetele indicau România drept țară de proveniență, deși fructele și legumele proveneau din import.
Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum era organizat întregul circuit al mărfii și în ce măsură etichetarea produselor respecta normele legale în vigoare.
Zeci de tone de fructe și legume ar fi ajuns în supermarketuri
Datele analizate de inspectori arată că mecanismul nu ar fi vizat cantități reduse de produse. Potrivit informațiilor aflate în verificare, zeci de tone de fructe și legume ar fi ajuns astfel într-unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România.
Anchetatorii încearcă să afle de cât timp funcționa acest sistem și câte transporturi au fost realizate în aceleași condiții. În paralel, sunt verificate documentele care au însoțit importurile și traseul urmat de fiecare lot de marfă până la comercializare.
Pentru stabilirea situației exacte, inspectorii urmăresc trasabilitatea fiecărui transport și analizează toate documentele relevante ridicate în cadrul controlului.
Autoritățile verifică atât aspectele fiscale, cât și drepturile consumatorilor
Ancheta aflată în desfășurare nu vizează doar importul produselor. Inspectorii vamali și cei de la Antifraudă analizează inclusiv modul în care mărfurile au fost etichetate și introduse în circuitul comercial.
Totodată, societatea beneficia de facilități fiscale și era scutită de impozitul pe profit. Acest aspect este de asemenea analizat în cadrul verificărilor efectuate de autorități.
Instituțiile implicate încearcă acum să stabilească dacă au fost încălcate prevederile legislației fiscale, normele referitoare la indicarea originii produselor și regulile care protejează consumatorii. Verificările continuă, iar rezultatele finale ale anchetei vor clarifica amploarea mecanismului descoperit și eventualele încălcări ale legislației.