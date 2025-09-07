Ce le amintește Daniel David profesorilor, cu doar o zi înainte de începerea anului școlar. Mesajul transmis de ministrul Educației: „Școala este în primul rând a copiilor”

Cu doar o zi înainte de începerea noului an școlar, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, le-a transmis profesorilor și părinților un mesaj clar despre rolul școlii și responsabilitățile cadrelor didactice. Mesajul vine într-un context în care anumite nemulțumiri legate de măsurile fiscal-bugetare și de mișcările sindicale au generat întrebări și îngrijorări în rândul personalului din învățământ. Ministrul a subliniat că, în ciuda acestor dificultăți, prioritatea trebuie să rămână elevii și buna desfășurare a procesului educațional.

Prioritatea: elevii și părinții

Ministrul Educației le-a reamintit cadrelor didactice că, indiferent de nemulțumirile salariale sau de dezacordurile cu acțiunile sindicale, școala rămâne, în primul rând, a copiilor.

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, a transmis Daniel David.

Mesajul ministerial subliniază că, în ciuda provocărilor administrative sau financiare, responsabilitatea față de elevi nu poate fi neglijată. În acest context, revenirea la școală trebuie să se facă cu profesionalism și grijă față de cei care reprezintă scopul principal al sistemului educațional.

Recunoașterea problemelor fiscale și sindicale

Ministrul Daniel David a recunoscut existența nemulțumirilor generate de măsurile fiscal-bugetare și a menționat că le înțelege și le respectă.

„Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd și le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a mai spus acesta în mesajul său.

Mesaj de unitate și colaborare

În mesajul său publicat pe site-ul oficial al Ministerului Educației și Cercetării, Daniel David, a lansat și un apel la cooperare între toate părțile implicate în educație.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!”, a mai spus el.

Profesori în grevă luni

În contextul grevei programate pentru luni, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu, a lansat sâmbătă un apel urgent către cadrele didactice, cerând solidaritate în fața măsurilor de austeritate adoptate în domeniul educației.

Pe pagina sa de Facebook, Hăncescu a criticat Legea 141/2025, afirmând că aceasta a fost aprobată fără un studiu de impact și fără o evaluare a efectelor negative asupra întregului sistem educațional, informează news.ro.

„Sistemul educațional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact și fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o națiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar și cadrele didactice”, a declarat președintele FSLI.

Primul protest major va fi Marșul Educației, care va avea loc pe 8 septembrie în București. Liderul sindical a îndemnat profesorii să participe activ și să boicoteze deschiderea anului școlar pentru a-și arăta nemulțumirea.