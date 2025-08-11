Ce presupune „boicotarea începutului de an școlar”, anunțată de sindicaliști. Elevii ar trebui să se întoarcă în bănci pe 8 septembrie

Tensiunile din sistemul de educație ating un nou punct critic. Sindicaliștii din învățământ au anunțat luni, după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, că vor boicota începutul anului școlar. Motivul: măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, pe care le consideră nocive pentru profesori și elevi. Data de 8 septembrie, când ar trebui să sune clopoțelul, riscă să fie marcată de proteste masive, nu de festivități.

Întâlnirea dintre sindicaliști și premier, fără rezultat concret

Potrivit comunicatului emis de Guvern, discuțiile au vizat efectele noilor măsuri din educație: creșterea normei didactice, majorarea numărului de elevi la clasă, modificarea tarifelor pentru plata cu ora și modul de finanțare al sistemului. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că:

„Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației. Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”.

De asemenea, acesta a cerut Ministerului Educației „să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări și, acolo unde apar probleme, să propună soluții punctuale pentru remedierea acestora”.

Sindicaliștii: „Pe 8 septembrie, școala nu va începe”

Reprezentanții profesorilor spun însă că nu au obținut nimic concret.

„Am avut o discuție de o oră și jumătate cu premierul României. Din păcate, toate argumentele noastre privind efectele măsurilor luate de Guvernul Bolojan au fost ascultate, dar nu am primit niciun angajament din partea premierului că s-ar reveni asupra lor”, a declarat Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.

El a avertizat:

„Am argumentat fiecare măsură în parte – mărirea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea tarifului la plata cu ora și am demonstrat că toate acestea vor avea efecte negative atât asupra colegilor, cât și asupra elevilor”.

În aceeași notă, Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a anunțat public: „Pe 8 septembrie, școala nu va începe. Vom boicota începerea anului școlar”. Acesta a adăugat că, în loc să fie în bănci, elevii și profesorii vor fi reprezentați „în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni”.

„Educația nu poate fi tratată contabil. Alte state europene, aflate în criză, nu au lovit în două sisteme esențiale: educația și sănătatea, ar trebui să fie luate exemplu”, a mai punctat Nistor.

Nouă zile consecutive de proteste

Nemulțumirile profesorilor s-au manifestat deja în stradă. Luni dimineață, sindicaliștii au revenit în fața Ministerului Educației, ajungând la a noua zi consecutivă de proteste. Ei cer demisia ministrului Daniel David și intervenția președintelui Nicușor Dan pentru blocarea prevederilor din Legea nr. 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”.

Măsurile contestate includ creșterea normei didactice cu două ore, reducerea tarifului pentru plata cu ora și comasarea școlilor mici. Sindicaliștii avertizează că acestea vor duce la pierderi de locuri de muncă, scăderea calității educației și o criză profundă în sistem.

Inițial, acțiunile de pichetare erau planificate până pe 6 august, dar au continuat și în zilele de 7, 8 și 11 august. Punctul culminant va fi pe 8 septembrie, când este programat un miting național în București, cu peste 30.000 de participanți așteptați. Simion Hăncescu a precizat că urmează consultări cu profesorii din toată țara pentru a decide dacă, după această dată, va fi declanșată o grevă generală.

Un început de an școlar sub semnul incertitudinii

Dacă planurile sindicaliștilor se concretizează, prima zi de școală ar putea fi marcată nu de flori și zâmbete, ci de bannere și lozinci. Mesajul transmis Guvernului este unul ferm: educația nu trebuie sacrificată pe altarul austerității bugetare.

Până pe 8 septembrie, miza rămâne aceeași pentru ambele părți – pentru profesori, păstrarea condițiilor de muncă și a calității actului educațional; pentru Executiv, menținerea echilibrului financiar al țării.