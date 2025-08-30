Ce se schimbă în noul an școlar. Ministrul Educației a anunțat toate modificările pentru elevi și profesori

Noul an școlar 2025–2026 vine cu o serie de schimbări semnificative care vor afecta atât elevii, cât și cadrele didactice. Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat într-un mesaj publicat pe site-ul instituției principalele modificări și direcții de acțiune pentru perioada următoare.

Modificări în noul an școlar

Una dintre cele mai importante noutăți este creșterea normei didactice.

„Creșterea normei didactice cu două ore pe săptămână ne menține în general în zona mediei Uniunii Europene (aprox. 20 de ore de predare/săptămână, cf. unui raport Eurydice, 2021 – Teacher in Europe…) și a altor țări vestice cu un model mai apropiat nouă (ex.: Franța; Spania, Irlanda). Această creștere duce la o mai mare interacțiune a elevilor cu profesori calificați, dar trebuie să vină cu o reducere a încărcării birocratic-administrative asupra cadrelor didactice pentru diferența de timp din timpul total de lucru (ex.: în medie 4 ore de predare la 8 ore timp de lucru zilnic), demers deja început”, a explicat ministrul.

O altă schimbare vizează reorganizarea rețelei școlare, măsură care a dus la o reducere cu aproximativ 8,1% a fragmentării acesteia.

„Reorganizarea rețelei școlare a dus la o reducere a fragmentării acesteia (…) și la o mai mare flexibilitate în crearea normei didactice (…). În acest proces, fiecare unitate teritorial administrativă (ex.: comună) a rămas cu cel puțin o unitate școlară cu personalitate juridică, indiferent de numărul de copii, iar acolo unde s-au făcut reorganizări, copiii și personalul didactic/administrativ au rămas în aceeași structură”, a mai precizat Daniel David.

Se schimbă numărul de elevi din clase

Modificări apar și în ceea ce privește dimensiunea claselor de elevi.

„Regândirea limitelor pentru clasele de elevi nu a dus la schimbări dramatice (…). În plus, s-au mai redus unele situații mai puțin obișnuite. Spre exemplu, eliminăm situațiile din anul școlar 2024 – 2025, unde am avut la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi.”

În privința sprijinului financiar pentru elevi, fondul de burse va fi mai mare decât în anul 2022–2023, însă nu se va putea compara cu cel din anii 2023–2025, „când contextul politic și legislativ a fost altul”. De asemenea, s-a regândit și valoarea plății cu ora pentru profesori, aceasta fiind acum aliniată cu valoarea din ora de salariu pentru timpul total de lucru.

În ceea ce privește resursele umane, anul școlar 2025–2026 va începe cu aproximativ 214.700 de posturi, în scădere față de anul precedent. Dintre acestea, 156.390 vor fi ocupate de titulari, iar restul de suplinitori sau prin plata cu ora.

Ministrul Educației a subliniat și direcțiile strategice pentru perioada următoare:

pe termen scurt – implicarea cadrelor didactice pensionate și o planificare bugetară eficientă pentru 2026, inclusiv implementarea PNRR renegociat;

pe termen mediu – asigurarea unui salariu de start atractiv pentru debutanți;

pe termen lung – alocarea a 15% din bugetul general pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.

Totodată, reformele prevăzute de Raportul QX continuă în paralel, în special în zona curriculumului preuniversitar și a evaluării din învățământul superior.