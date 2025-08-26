Începe școala pe 8 septembrie? Ce spune Daniel David, ministrul Educației

Debutul noului an școlar, programat pentru 8 septembrie 2025, rămâne incert, în contextul nemulțumirilor exprimate de angajații din sistemul de învățământ. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate confirma cu siguranță dacă școala va începe la această dată, din cauza protestelor planificate de personalul didactic, nemulțumit de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern și decis să continue acțiunile de protest.

Daniel David, despre începutul anului școlar

Întrebat miercuri seară dacă elevii vor începe școala la timp, Daniel David a răspuns:

”Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez.”

Ministrul a subliniat totodată că, în ciuda tensiunilor, a încurajat cadrele didactice să înceapă anul școlar și să caute soluții pe parcurs, inclusiv pe baza proiecțiilor bugetare pentru anul următor.

”Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute şi când măsurile fiscal-bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a mai declarat Daniel David.

„Sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele”

Nemulțumirile profesorilor au fost alimentate în special de măsurile fiscal-bugetare care afectează veniturile din sistem, iar protestele au continuat inclusiv cu amenințarea unei greve generale. În acest context, ministrul a abordat și subiectul cumulului pensiei cu salariul, o problemă care afectează dascălii pensionari.

”Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele. Am început discuţia cu premierul Bolojan pentru că Educaţia a intrat în primul pachet de măsuri, atenţie, nu de reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem şcoala în septembrie (…) Într-adevăr, contribuţia celor pensionaţi este foarte importantă pentru sistem şi am să explic premierului faptul că aceşti oameni nu se reangajează. Ei pur şi simplu ţin nişte activităţi punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este şcoală. Deci nu sunt angajaţi pe 12 luni şi primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor”, a explicat ministrul.

Daniel David a subliniat că este ”fundamental” ca pensionarii să continue să predea, menționând că sistemul se bazează pe câteva mii de profesori pensionari la nivel național.

”Sunt câteva câteva mii în toată ţara, dar, repet, miza este foarte importantă pentru noi şi, încă o dată spun, aş vrea să vedem acest contract, nu ca un salariu standard, sunt activităţi specifice legate de plata cu ora. Este un lucru foarte important pentru sistemul nostru şi încă o dată spun: eu am acceptat toate aceste măsuri de criză şi am spus şi public acest lucru, fiindcă miza mea este să încheiem acest an cu salarii şi cu burse. Am contribuit şi la stabilizarea ţării. Acum este momentul să înţelegem că are nevoie Educaţia de suport, iar contribuţia acestor colegi în sistem este foarte importantă. De data asta, repet, văd lucrurile într-un mod similar cu sindicatele”, a mai spus ministrul.

Începutul anului școlar, sub semnul întrebării

Proiectul de Ordonanță pus recent în dezbatere publică prevede măsuri tranzitorii pentru personalul contractual plătit din fonduri publice, inclusiv suspendarea concursurilor pentru posturi vacante, oprirea detașărilor și transferurilor și reglementarea cumulului pensiei cu salariul până la vârsta de 70 de ani, cu condiția suspendării plății pensiei.

Întâlnirea dintre sindicaliști și premierul Ilie Bolojan, din 11 iunie, a scos la iveală tensiunile dintre autorități și angajați. Premierul a declarat că ”Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei”, însă sindicaliștii au avertizat că vor boicota începerea anului școlar dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare.

Astfel, deși cursurile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie, viitorul debut al anului școlar rămâne incert, iar dialogul între autorități și angajați va fi esențial pentru a asigura un start fără conflicte majore în școli.