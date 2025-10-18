Ce au găsit inspectorii în ruinele blocului din Rahova: Structura grav afectată, riscul de prăbușire este uriaș

Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 09:20
de Iulia Kelt

ACTUALITATE
Ce se întâmplă cu blocul din Rahova / Foto: Facebook

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a anunțat că blocul afectat de explozia produsă în cartierul bucureștean Rahova prezintă un risc major de prăbușire.

Echipele de experți au constatat că deflagrația a provocat distrugeri severe la structura de rezistență, motiv pentru care imobilul a fost evacuat complet, iar accesul este interzis.

Potrivit raportului preliminar, două etaje au fost grav afectate, iar pereții prefabricați din beton armat și planșeele clădirii au suferit avarii extinse.

„Structura din beton armat, realizată din panouri mari prefabricate, prezintă deteriorări critice. În prezent, nu poate fi exclus riscul unui colaps total”, au precizat reprezentanții ISC.

Inspectorul general al instituției și o echipă de specialiști s-au deplasat la fața locului imediat după deflagrație pentru a evalua starea reală a construcției.

Imobilul, complet evacuat și izolat de autorități

După analiza inițială, autoritățile au dispus evacuarea completă a locatarilor și securizarea zonei. Inspectorii vor continua verificările tehnice pentru a decide dacă blocul poate fi consolidat sau dacă demolarea este singura soluție viabilă.

Până la finalizarea expertizei, accesul în clădire rămâne strict interzis, iar perimetrul este monitorizat de echipele de intervenție.

Deflagrația a produs efecte și asupra clădirilor din apropiere. Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în vecinătate, a suferit avarii ușoare la pereți, ferestre și plafoane, cauzate de suflul exploziei. ISC a constatat că structura principală a unității de învățământ este stabilă și nu există risc de colaps.

„Avarii minore au fost identificate la nivelul parapetilor și al finisajelor interioare, dar clădirea este sigură din punct de vedere structural”, se arată în comunicatul instituției.

Cauza probabilă a exploziei, o acumulare de gaze

Explozia s-a produs vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.

Deflagrația, urmată de un incendiu de scurtă durată, a dus la prăbușirea parțială a două etaje și la distrugerea gravă a mai multor apartamente. Planul roșu de intervenție a fost activat, iar zeci de locatari au fost evacuați din clădirile din zonă.

Potrivit autorităților, trei persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 13 au fost rănite. Primele indicii arată că explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze naturale.

Distrigaz Sud Rețele a precizat că alimentarea fusese oprită cu o zi înainte, după o sesizare privind miros de gaz, însă sigiliul aplicat la instalație a fost găsit rupt în dimineața tragediei.

ANRE și Poliția Capitalei au deschis anchete pentru a stabili cauzele exacte și eventualele responsabilități. Ancheta tehnică va continua în zilele următoare, iar ISC urmează să decidă dacă blocul din Rahova va fi consolidat sau demolat complet.

