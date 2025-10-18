Ultima ora
ACTUALITATE
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
Cât consumă o centrală electrică / Foto: Colaj Playtech

Centralele electrice au devenit o soluție tot mai des aleasă în România, în special în zonele unde nu există acces la rețeaua de gaze naturale.

Totuși, înainte de instalare, este important să știm exact cât curent consumă o astfel de centrală și cât ne poate costa lunar utilizarea ei. Consumul depinde de puterea aparatului, de gradul de izolație al locuinței și de modul de folosire zilnică.

O centrală electrică transformă energia electrică în căldură aproape integral, fără pierderi semnificative, dar acest avantaj se reflectă direct în facturile lunare.

Puterea nominală a aparatului, 6 kW, 9 kW, 12 kW sau 24 kW, indică valoarea maximă a consumului de energie pe oră, atunci când centrala funcționează la capacitate totală.

Consumul estimat pentru centralele de 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW

Formula de calcul este simplă: Consum (kWh) = Putere (kW) × Timp (ore). Concret, o centrală de 6 kW consumă 6 kWh pentru fiecare oră de funcționare continuă.

Dacă funcționează 8 ore pe zi, consumul ajunge la 48 kWh, iar la un tarif mediu de 1 leu/kWh, costul zilnic este de aproximativ 48 de lei, adică în jur de 1.400–1.500 de lei pe lună.

Pentru o centrală de 9 kW, consumul orar este de 9 kWh. În aceleași condiții, aceasta ar consuma 72 kWh pe zi, echivalentul a aproximativ 2.100-2.200 de lei lunar.

O centrală de 12 kW consumă 12 kWh pe oră, respectiv 96 kWh pe zi, ceea ce duce la un cost lunar estimat la 2.800–3.000 de lei, dacă funcționează la capacitate maximă opt ore zilnic.

Cea mai puternică variantă, de 24 kW, destinată caselor mari sau spațiilor comerciale, poate consuma până la 192 kWh pe zi, adică peste 5.700 de lei pe lună, în condiții de utilizare intensă.

Ce influențează consumul real

În realitate, centralele electrice nu funcționează permanent la puterea maximă. Termostatul oprește și repornește aparatul în funcție de temperatura setată, reducând astfel consumul efectiv. Într-o locuință bine izolată, o centrală de 9 kW poate funcționa doar 3–5 ore din 8, ceea ce scade costurile cu până la 40%.

Printre factorii principali care influențează consumul se numără:

  • Izolația termică a pereților, ferestrelor și acoperișului;
  • Temperatura exterioară, care determină durata de funcționare a centralei;
  • Suprafața încălzită – în medie, 1 kW acoperă între 8 și 10 metri pătrați într-o locuință eficient izolată;
  • Reglajele termostatului, care pot optimiza consumul prin programare automată și intervale economice.

Așadar o centrală electrică oferă confort și eficiență, dar vine cu un consum de energie semnificativ. Alegerea unei puteri potrivite în funcție de dimensiunea și izolația locuinței este esențială pentru evitarea costurilor ridicate.

În 2025, soluțiile inteligente de control termic și integrarea panourilor fotovoltaice pot reduce considerabil cheltuielile, făcând centralele electrice o opțiune mai sustenabilă și accesibilă pentru locuințele moderne.

