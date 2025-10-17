Familiile afectate de explozia din Rahova primesc bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce ajutor mai oferă autoritățile

Primăria Capitalei a anunțat un pachet de măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor rămase fără locuință după explozia devastatoare din Rahova. Autoritățile promit cazare, ajutor financiar și monitorizare constantă a nevoilor celor afectați. Situația rămâne critică, iar zona este în continuare închisă publicului.

Unde vor fi cazați locatarii blocului afectat

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că toți locatarii afectați de explozia din Rahova vor avea un acoperiș deasupra capului începând chiar din această seară.

”Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori, tocmai pentru a pune la punct necesitățile și a vedea disponibilitățile”, a explicat edilul.

Primăria Capitalei, împreună cu Primăria Sectorului 5, pune la dispoziție locuințe temporare pentru persoanele evacuate, iar pentru cei care nu pot fi relocați imediat, administrația va asigura plata chiriei pe piața liberă. În plus, autoritățile colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcții pentru punerea în siguranță a imobilului afectat.

Ce decizii s-au luat în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență

O ședință extraordinară a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență a fost convocată vineri la prânz, la Centrul Municipal pentru Situații de Urgență. Pe ordinea de zi s-au aflat măsuri urgente de sprijin și de gestionare a efectelor exploziei de pe Calea Rahovei nr. 317.

La reuniune au participat reprezentanți ai Primăriei Capitalei, Primăriei Sectorului 5, ISU București–Ilfov, Poliției Capitalei, SABIF, ASSMB și DGASMB.

Ulterior, la ora 14.00, Consiliul General al Municipiului București s-a reunit pentru a aproba un proiect de hotărâre care prevede acordarea unui ajutor financiar persoanelor și familiilor afectate de explozie.

Ce alte informații au oferit autoritățile despre cauze și intervenții

Întrebat dacă Primăria a primit informații de la Distrigaz privind verificările efectuate în bloc înainte de explozie, Bujduveanu a spus:

”Aceleași informații pe care vi le-a spus și domnul Arafat, aceeași informație o avem și noi”. Totodată, edilul a precizat că nu au existat probleme la nivelul sistemului de termoficare: „Blocul era alimentat, la fel ca toate blocurile din zonă, cu apă caldă și căldură. Deci nu are nicio implicație în acest caz.”

Explozia, produsă vineri dimineață, a distrus două etaje ale unui bloc cu opt niveluri, lăsând în urmă o scenă de dezastru. Trei persoane au murit, iar 13 au fost rănite, printre ele și doi copii. Șeful DSU, Raed Arafat, a avertizat că imobilul este cu risc de colaps, motiv pentru care zona a fost complet evacuată și închisă circulației.