Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 18:23
de Bianca Dumbrăveanu

Ce amendă riști dacă nu cureți ambrozia de pe terenul tău. Ce spune legea

ACTUALITATE
Ce amendă riști dacă nu cureți ambrozia de pe terenul tău. Ce spune legea

Dacă nu cureți ambrozia de pe terenul tău, riști să fii sancționat de autorități, dar și să pui în pericol sănătatea comunității. Această plantă invazivă se răspândește rapid și produce polen extrem de alergen, care afectează mii de români în fiecare an. Legea prevede obligația proprietarilor de terenuri de a distruge ambrozia înainte ca aceasta să înflorească, iar nerespectarea regulilor atrage amenzi semnificative.

Ce este ambrozia

Ambrozia, cunoscută și sub numele de „iarba parloagelor”, este o plantă invazivă originară din America de Nord, care s-a adaptat perfect condițiilor din România. Ea crește pe marginea drumurilor, în curți neîngrijite, pe terenuri abandonate și în parcuri. Cea mai frecventă specie este Ambrosia artemisiifolia.

Planta este viguroasă și poate ajunge la peste un metru în doar câteva săptămâni, acoperind suprafețe întinse. Problema principală este polenul pe care îl produce, unul dintre cei mai agresivi alergeni cunoscuți, care se răspândește pe kilometri întregi și poate provoca probleme de sănătate chiar și în zone fără ambrozie.

Vezi și:
De ce nu ar trebui să îți usuci hainele la soare. Riscurile la care te expui, explicate de specialiști
Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează: polenul de ambrozie a ajuns la un nivel periculos. Cele patru semne care impun mersul la spital

Cum recunoști ambrozia

Planta are până la 100 cm înălțime, tulpină ramificată și aspect păros. Frunzele sunt alungite și ascuțite la vârf, iar florile formează inflorescențe compacte situate în vârful ramurilor. Polenizarea are loc prin vânt, în perioada august-septembrie, uneori până în octombrie. O singură plantă matură poate elibera miliarde de particule de polen și până la 30.000 de semințe, care rămân viabile până la 40 de ani.

De ce ambrozia provoacă alergii severe

Între august și septembrie, polenul ambroziei devine aproape imposibil de evitat. Microscopic și foarte ușor, pătrunde în nas și plămâni, provocând strănuturi, nas înfundat, mâncărimi, lăcrimare, oboseală și iritabilitate.

Pe lângă simptomele neplăcute, alergia la ambrozie poate provoca probleme serioase de sănătate, inclusiv crize de astm sau reacții alergice severe care necesită intervenție medicală rapidă.

Persoanele vulnerabile – copiii, vârstnicii și cei cu probleme respiratorii – sunt cele mai expuse, iar polenul poate fi transportat de vânt pe distanțe de până la 10 kilometri.

Câte persoane suferă din cauza ambroziei

Ministerul Sănătății estimează că aproximativ 500.000 de români sunt alergici la polenul de ambrozie. Alergia afectează 5,35% din populația activă a țării, comparabil cu rata diabetului zaharat, iar aproape 6 milioane de persoane sunt expuse la polen.

Ce amendă riști dacă lași ambrozia să crească

Legea nr. 62/2018 obligă proprietarii să identifice și să distrugă ambrozia înainte de înflorire. Metodele includ cosirea, smulgerea sau erbicidarea, dar trebuie repetate periodic din primăvară până la sfârșitul verii.

Legea stabilește că ambrozia trebuie eliminată între momentul în care răsare și apariția primelor flori, adică până pe 30 iunie. Dacă planta reapare, lucrările de combatere trebuie reluate pe tot parcursul anului.

Autoritățile locale pot verifica terenurile și pot emite avertismente. Dacă proprietarul nu ia măsuri în 15 zile, amenzile sunt: 1.000-5.000 lei pentru persoane fizice și 10.000-20.000 lei pentru persoane juridice. În unele cazuri, primăria poate interveni direct, iar costurile vor fi suportate de proprietar.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
VIDEO: Cel mai ciudat tenismen din lume care a intrat în Cartea Recordurilor
VIDEO: Cel mai ciudat tenismen din lume care a intrat în Cartea Recordurilor
Județul din România cu cei mai bogați pensionari. Unde sunt pensiile de aproape două ori mai mari decât media
Județul din România cu cei mai bogați pensionari. Unde sunt pensiile de aproape două ori mai mari decât media
Uber, acuzată din nou de discriminare. Acuzațiile autorităților și cerințele procesului
Uber, acuzată din nou de discriminare. Acuzațiile autorităților și cerințele procesului
Boala ascunsă a Reginei Elisabeta a II-a, dezvăluită după moarte. Ce legătură are cu lupta „incurabilă” a lui Charles
Boala ascunsă a Reginei Elisabeta a II-a, dezvăluită după moarte. Ce legătură are cu lupta „incurabilă” a lui Charles
Primele drumuri unde vor fi montate camerele ce calculează viteza medie a șoferilor. Cum va funcționa sistemul
Primele drumuri unde vor fi montate camerele ce calculează viteza medie a șoferilor. Cum va funcționa sistemul
Florești devine prima comună din România cu supraveghere inteligentă bazată pe inteligență artificială
Florești devine prima comună din România cu supraveghere inteligentă bazată pe inteligență artificială
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...