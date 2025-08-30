Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează: polenul de ambrozie a ajuns la un nivel periculos. Cele patru semne care impun mersul la spital

Mii de români se confruntă, în această perioadă, cu probleme respiratorii și reacții alergice cauzate de polenul de ambrozie, o plantă invazivă devenită un adevărat coșmar pentru sănătatea publică. Înflorirea sa, între lunile august și octombrie, face ca aerul să fie plin de particule alergene, iar simptomele devin greu de suportat pentru cei sensibili.

Vârf de sezon pentru ambrozie

Ambrozia, cunoscută și ca „iarba pârloagelor”, este o buruiană agresivă ce se dezvoltă rapid pe terenuri virane, pe marginea drumurilor și chiar în grădini neîngrijite. Dincolo de disconfortul pe care îl creează, planta este reglementată prin lege. Proprietarii de terenuri sunt obligați să o elimine, iar cei care ignoră această obligație riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice și până la 20.000 de lei pentru persoane juridice. Scopul este limitarea polenului, care devine extrem de periculos în lunile de vârf.

În acest context, medicul Tudor Ciuhodaru a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare, avertizând că nivelul polenului de ambrozie a ajuns deja la cote periculoase. Potrivit lui, în următoarele două-trei zile se va atinge vârful de poluare biologică, iar expunerea poate fi riscantă pentru oricine, nu doar pentru cei cu alergii cunoscute.

„Oricine poate fi afectat (chiar și cei fără alergii cunoscute). O singură expunere poate fi letală. Polenul de ambrozie a crescut la un nivel periculos, iar vârful va fi atins în 2-3 zile. Cel mai mare risc apare dimineața între 9 și 11”, a scris Ciuhodaru pe Facebook.

Semnele care ar trebui să ne trimită la spital

Medicul a subliniat importanța recunoașterii simptomelor grave și a mersului la spital fără întârziere. El a descris patru semne de alarmă ce nu trebuie ignorate: erupție cutanată, prurit (mâncărime intensă), disfonie (dificultate la vorbire) și dispnee (respirație dificilă). „Evoluția poate fi fatală în absența unui tratament corespunzător”, a avertizat el.

Totodată, Tudor Ciuhodaru a oferit câteva recomandări pentru a reduce expunerea:

evitarea aerisirii locuinței în timpul zilei, mai ales dimineața;

folosirea aparatelor de aer condiționat cu filtre;

purtarea de haine care acoperă cât mai mult din suprafața pielii;

schimbarea rapidă a hainelor după venirea de afară și duș imediat;

curățenie făcută cu măști și mănuși, cu ștergerea prafului cu lavete umede.

În privința tratamentului, medicul a explicat că alergia la ambrozie poate fi confundată ușor cu o simplă răceală, ceea ce duce la diagnostic întârziat și tratament greșit. Manifestările pot include rinoconjunctivită, astm bronșic sau, în cazuri severe, șoc anafilactic. În astfel de situații, adrenalina rămâne tratamentul de primă intenție.

„Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă. Dacă sunteți alergic, țineți permanent la îndemână medicația de urgență”, a subliniat Ciuhodaru.

Singura terapie de fond care poate schimba evoluția bolii este imunoterapia specifică, un tratament de lungă durată, întins pe trei ani. Medicul a insistat și asupra respectării stricte a tratamentului prescris de alergolog: „Abaterile terapeutice fac tratamentul ineficient sau pot conduce la numeroase complicații”.