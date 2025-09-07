De ce nu ar trebui să îți usuci hainele la soare. Riscurile la care te expui, explicate de specialiști

Uscarea rufelor la soare este o practică foarte răspândită, mai ales în sezonul cald, când vremea frumoasă pare să invite la aerisirea și uscarea hainelor, pilotelor sau cearșafurilor afară. Mulți consideră că această metodă este rapidă, naturală și economică, oferind rufelor un miros plăcut de prospețime. Totuși, ceea ce pare o soluție simplă poate ascunde câteva riscuri importante, atât pentru haine, cât și pentru sănătatea celor care le folosesc. De la deteriorarea fibrelor textile până la expunerea la alergeni, uscarea rufelor la soare poate avea efecte neplăcute, pe care merită să le cunoști înainte de a-ți întinde lenjeria la aer.

De ce uscarea la soare nu e întotdeauna bună

Când temperaturile sunt ridicate, este tentant să profiți de soare pentru a usca rufele mai repede. Mulți oameni întind hainele direct pe sfoară sau pe balcon, considerând că razele solare le vor păstra proaspete și curate. Totuși, această practică nu este întotdeauna benefică.

Căldura soarelui poate favoriza cristalizarea reziduurilor de calcar sau detergent, ceea ce poate deteriora structura fibrelor textile. Practic, expunerea prelungită la soare poate face ca hainele să se deterioreze mai repede, să-și piardă culoarea sau textura, chiar dacă par mai curate la prima vedere.

Cum ajung polenul și acarienii pe lenjerie

Un aspect mai puțin cunoscut este legat de sănătate. Uscarea cearșafurilor și a hainelor afară le expune la microorganisme invizibile, în special acarieni, care pot provoca alergii. Căldura solară nu este suficientă pentru a-i elimina, iar umezeala care rămâne în țesături poate chiar să încurajeze dezvoltarea lor.

Polenul este un alt invitat nedorit. În sezonul polenic, care durează de la începutul primăverii până la sfârșitul verii, alergenii se pot depune pe fibrele textile, transformând patul într-o posibilă sursă de iritații. Aceasta poate duce la rinite, mâncărimi, tuse sau chiar crize de astm, afectând semnificativ confortul persoanelor alergice. Studiile arată că multe persoane sunt sensibile la polen, iar impactul este vizibil nu doar la nivel local, ci și la nivel european.

Cum afectează somnul

Efectele expunerii la acarieni și polen nu se limitează doar la simptomele clasice de alergie. Chiar și persoanele care nu sunt recunoscute oficial ca alergice pot resimți disconfort, mai ales în timpul nopții. Micile particule care rămân pe cearșafuri pot provoca iritații ușoare sau senzații de mâncărime, afectând calitatea somnului. Vara, somnul este deja perturbat de temperaturile ridicate și de lumina naturală prelungită, care întârzie secreția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea somnului.

Ce poți face pentru a reduce riscurile

Chiar dacă uscarea rufelor la soare are și avantaje, există câteva reguli simple pentru a limita efectele negative. Este recomandat să întinzi hainele și cearșafurile dimineața devreme sau spre finalul după-amiezii, când radiațiile UV sunt mai puțin intense. De asemenea, nu trebuie să le lași prea mult timp afară.

O altă măsură utilă este să scuturi bine lenjeria și hainele înainte de a le folosi, pentru a elimina cât mai mult din polenul și acarienii care s-au depus pe ele. Astfel, poți păstra prospețimea oferită de aerul liber, reducând în același timp riscurile pentru sănătate și durata de viață a textilelor.