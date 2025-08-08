Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 16:15
de Vieriu Ionut

Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății

Actualitate
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății impune publicarea feedback-ului pacienților și a indicatorilor de performanță pe site-uri

O serie de măsuri menite să crească transparența și responsabilitatea în sistemul sanitar public au fost aprobate de Guvern. Prin noile reguli, spitalele vor fi obligate să publice pe site-urile lor o serie de date esențiale, de la informații financiare la cele administrative, dar mai ales feedback-ul primit direct de la pacienți. Scopul principal este de a introduce criterii clare de performanță, care să fie verificate nu doar de autorități, ci și de publicul larg.

Noi obligații pentru managerii de spital

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, noile reglementări impun managerilor de spitale să publice pe site-ul unităților medicale o serie de „date clare” despre activitatea lor. Aceste informații vor include nu doar detaliile financiare și administrative, ci și indicatori de performanță specifici, atât pentru manageri, cât și pentru șefii de secție.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat importanța acestor măsuri, explicând că ele vor servi drept instrumente de evaluare obiectivă.

Vezi și:
Nu mai ai nevoie de bilet de trimitere sau internare. Ce prevede anunțul oficial al CNAS și Ministerului Sănătății
Focar de infecție la Spitalul Floreasca. Trei pacienți au luat o ciupercă periculoasă. Se cere demisia șefului Centrului de Arși: „Dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare” UPDATE

„Acești indicatori de performanță nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și șef de secție. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, a afirmat ministrul.

Vocea pacientului, un criteriu de performanță

Una dintre cele mai importante schimbări aduse de noile reguli este transformarea feedback-ului pacienților într-un criteriu concret de măsurare a performanței. Spitalele vor fi obligate să afișeze pe site-urile proprii recenziile și părerile primite, oferind astfel o imagine reală și directă a experienței pacienților.

Ministrul Rogobete a explicat că această măsură este centrată pe pacient.

„În centrul acestor măsuri stă pacientul. Pacienții trebuie să fie ascultați, iar experiența lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii și a echipelor medicale. Feedback-ul lor va deveni un criteriu concret în măsurarea performanței”, a adăugat el.

Transparența, cheia încrederii în sistemul medical

Pe lângă feedback-ul pacienților, spitalele vor trebui să publice și alte informații de interes public. Printre acestea se numără:

  • Numărul de transferuri către alte unități medicale, ceea ce va oferi o imagine a capacității fiecărui spital.
  • Serviciile acordate pe fiecare specialitate, permițând pacienților să știe exact ce tip de îngrijire pot primi.
  • Contractele de achiziție publică, pentru a asigura transparența cheltuielilor.

Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu al Ministerului Sănătății de a restabili încrederea publicului în sistemul medical.

„Mi-am asumat încă de la început transparentizarea activității spitalelor publice și introducerea unor criterii clare de performanță. Astăzi, am făcut încă un pas în această direcție”, a subliniat Alexandru Rogobete.

„Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe, ci prin fapte, prin reguli clare și prin implicarea reală a pacienților în modul în care funcționează spitalele”, a conchis ministrul.

Noile reglementări promit să transforme fundamental modul în care funcționează și sunt percepute spitalele publice, punând accentul pe responsabilitate, performanță și, mai ales, pe experiența pacientului.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei