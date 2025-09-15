Ultima ora
Cât s-a scumpit rovinieta în România în ultima săptămână. Cât de mari sunt amenzile pentru șoferii care uită taxa auto
Nu uita de rovinietă / foto: Playtech

Începând cu 8 septembrie 2025, șoferii din România trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru rovinietă. Creșterile de tarife afectează atât conducătorii auto care folosesc autoturisme, cât și transportatorii de mărfuri și persoane. Noile valori au fost stabilite prin ordonanță și vin la pachet cu majorări semnificative ale amenzilor pentru cei care circulă fără a avea achitată taxa de drum.

Guvernul justifică aceste modificări prin alinierea la directivele europene privind infrastructura rutieră, dar și prin necesitatea de a acoperi costurile de întreținere și modernizare a rețelei naționale de drumuri. În plus, presiunea pe transportatori este dublată de implementarea sistemelor digitale de monitorizare, precum e-Transport și e-Sigiliu, ceea ce face ca sancțiunile să fie aplicate mult mai eficient și rapid.

Noile tarife pentru rovinietă

Pentru autoturisme, scumpirea este vizibilă la toate categoriile de valabilitate: de la 10 euro pentru o zi, până la 114 euro pentru 12 luni. Situația este și mai apăsătoare pentru transportatorii de mărfuri și persoane, unde majorările ating chiar și zeci de procente.

De exemplu, un camion cu peste 12 tone și minimum patru axe plătea până la 7 septembrie 2025 suma de 1.210 euro pentru o rovinietă anuală. De acum, tariful ajunge la 1.425 euro. În cazul transportului de persoane cu autocare de peste 23 de locuri, costul unei roviniete anuale a crescut de la 560 la 665 de euro.

Creșteri importante se regăsesc și la rovinietele cu valabilitate redusă. Pentru vehiculele de marfă cu MTMA de peste 7,5 și sub 12 tone, tariful pentru o zi a urcat de la 7 la 13 euro, iar pentru camioanele cu peste 12 tone și maximum trei axe, de la 9 la 17 euro. Practic, pentru fiecare categorie există o diferență notabilă care apasă direct pe costurile de transport.

Amenzi mult mai mari pentru lipsa rovinietei

Odată cu majorarea tarifelor, și sancțiunile pentru neplata rovinietei au fost ridicate la un nou nivel. Pentru șoferii de autoturisme, amenzile rămân între câteva sute și 1.000 de lei, însă pentru transportatori sancțiunile au explodat.

De exemplu, pentru vehiculele de marfă cu MTMA de peste 7,5 și sub 12 tone, amenda a crescut de la un interval de 2.750 – 5.500 lei la 6.650 – 13.300 lei. În cazul camioanelor de peste 12 tone cu minimum patru axe, sancțiunile au urcat de la 5.950 – 11.900 lei la 14.250 – 28.500 lei.

Transportatorii de persoane nu sunt nici ei scutiți de aceste majorări. Pentru autocarele cu peste 23 de locuri, amenda a crescut de la 2.750 – 5.500 lei la 6.650 – 13.300 lei. Practic, cuantumul sancțiunilor depășește uneori valoarea rovinietei anuale, ceea ce transformă o simplă neatenție într-un cost uriaș pentru operatorii din domeniu.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru șoferi și companii

Pentru șoferii obișnuiți, majorarea nu este devastatoare, dar vine pe fondul altor scumpiri din zona auto, cum ar fi RCA-ul sau carburantul. În schimb, pentru transportatori, costurile suplimentare devin un factor serios care poate influența tarifele de transport și, implicit, prețurile produselor din magazine.

Pe termen lung, aceste creșteri pot accelera presiunea pe sectorul logistic, mai ales în condițiile în care România se aliniază treptat la standardele de taxare aplicate în vestul Europei. În același timp, noile amenzi transmit un mesaj clar: lipsa rovinietei nu mai este tratată ca o abatere minoră, ci ca o încălcare gravă, cu efecte financiare imediate.

