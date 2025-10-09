Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5 a fost dezvăluită: „A suferit foarte mult, slăbise vizibil”

Trupa Direcția 5 este în doliu. Marius Keseri, bateristul formației și unul dintre cei mai apreciați toboșari din România, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Artistul, cunoscut de prieteni sub numele de ”Tete”, a fost parte din Direcția 5 timp de trei decenii, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă.

Ce s-a întâmplat cu Marius Keseri

Vestea tragică a fost anunțată miercuri, printr-un mesaj postat pe pagina oficială a trupei Direcția 5:

”Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”.

De-a lungul carierei sale, Marius Keseri a contribuit la numeroase hituri ale formației și a urcat pe scenă în mii de concerte. Înainte de a se alătura Direcției 5, a colaborat cu artiști și trupe renumite, precum Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, fiind considerat un profesionist desăvârșit și un coleg discret, dedicat meseriei sale.

Ce boală l-a răpus pe artist

Potrivit informațiilor oferite de impresara Florența Marin pentru click.ro, Marius Keseri s-a luptat cu o boală gravă, pe care a preferat să o țină departe de ochii publicului.

”A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii. Era singur, nu avea soție sau copii, locuia undeva în zona Cotroceni. Nu era căsătorit. A avut câteva povești de dragoste, dar îi plăcea discreția. Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit. Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5. A fost activ, pe plan muzical, până spre sfârșitul vieții.”

Impresara a adăugat că artistul era o persoană profund credincioasă și retrasă, care și-a trăit ultimii ani în liniște și demnitate.

Cum era Marius Keseri în viața de zi cu zi

Marius Keseri a fost cunoscut nu doar pentru talentul său, ci și pentru firea sa discretă și liniștită. Artist retras, dar profund credincios, și-a petrecut ultimii ani într-un ritm simplu, departe de agitația scenei, dar aproape de lucrurile care îi aduceau pace. Cei care l-au cunoscut spun că era un om modest, devotat muzicii și credinței, mereu prezent duminica la biserica din Cotroceni.

”Era un tip singuratic și foarte credincios, ne vedeam în fiecare duminică la o biserică din Cotroceni, unde merg și eu. Din păcate, asta e viața. Nu știu exact cine din familia lui se va ocupa de funeralii, îmi spunea cândva că mai are un frate, tot în domeniul muzical”, a mai spus Florența Marin.

Plecarea sa lasă în urmă un gol imens în lumea muzicii românești. Marius Keseri rămâne în memoria fanilor și a colegilor drept un toboșar excepțional, un om pasionat și un prieten loial, care și-a dedicat întreaga viață artei. Direcția 5 pierde nu doar un membru de bază al trupei, ci și o parte din sufletul ei.

