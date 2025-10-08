Marius Keseri a murit la doar 60 de ani. Mesajul trupei Direcţia 5 pentru regretatul toboșar

Este doliu în muzica românească! Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a încetat din viață. Vestea tristă a fost anunțată de colegii săi de trupă, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

A murit Marius Keseri

Artistul a făcut parte din trupă timp de trei decenii, contribuind la succesul unora dintre cele mai îndrăgite piese ale formației. Dispariția sa lasă în urmă un gol imens în inimile colegilor și ale fanilor.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP, Marius Keseri”, au transmis membrii formației Direcția 5.

Fanii trupei Direcția 5 au inundat rețelele de socializare cu mesaje de durere și condoleanțe, după vestea morții lui Marius Keseri. Mulți s-au arătat șocați de dispariția artistului, iar comentariile pline de emoție au umplut secțiunea dedicată anunțului făcut de trupă.

„Dumnezeu să-l odihnească! Va rămâne mereu parte din familia noastră! Condoleanțe! Ne va lipsi!”, a scris un fan.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate și colegilor din trupă!”, a transmis un altul.

„Nu cred așa ceva! Lumină, multă lumină să-i fie!”, a comentat un utilizator.

„Dumnezeu să-l ierte! Multă putere familiei și colegilor să treacă prin această despărțire!”, a adăugat alt fan.

Sutele de mesaje din mediul online reflectă respectul și dragostea pe care Marius Keseri le-a câștigat de-a lungul unei cariere impresionante.

Activitatea sa alături de Direcția 5 a început în urmă cu trei decenii. În 1998, trupa revenea pe scena muzicală cu piesa „Altul mai bun”, urmată de albumul „Superstar” în 1999. În acea perioadă, componența formației era: Marian Ionescu (bass), Marius Keseri (tobe), Nicu Damalan (chitară) și Cristi Enache (voce).

De-a lungul anilor, trupa a suferit mai multe schimbări, însă Marius Keseri a rămas mereu la baterie – o prezență constantă și esențială în sunetul Direcției 5. Înainte de aceasta, el a colaborat și cu alte formații importante, precum Quartz, Voltaj, Vali Sterian & Compania de Sunet, Metrock și Voltaj ’88.