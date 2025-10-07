Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu, a murit dintr-o eroare umană. Raportul oficial exclude o defecțiune tehnică: „Parapanta era în stare perfectă”

Ancheta privind moartea tragică a lui Felix Baumgartner a ajuns la o concluzie clară: accidentul s-a produs din cauza unei erori umane, nu a unei defecțiuni tehnice. Procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a confirmat pentru Bild că parapanta sportivului austriac ”era în stare perfectă”. Iubitul Mihaelei Rădulescu și unul dintre cei mai faimoși sportivi extremi din lume și-a pierdut viața pe 17 iulie 2025, în Italia, la vârsta de 56 de ani.

Ce a arătat raportul oficial al anchetei

Potrivit raportului tehnic întocmit de experții italieni, parapanta pilotată de Felix Baumgartner nu prezenta niciun defect tehnic.

”Parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte”, se arată în concluziile investigației, confirmate de procurorul Raffaele Iannella, potrivit Bild. ”A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”, a explicat procurorul.

Acesta a adăugat că parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact, ceea ce arată că sportivul a rămas conștient până în ultimele secunde ale vieții sale.

Expertul adus special de la Roma a concluzionat că motorul și elicea parapantei funcționau normal. În esență, spune procurorul Iannella, ”în timp ce se afla în spirală, Baumgartner nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul aeronavei”.

Cum s-a petrecut tragedia din Italia

Accidentul a avut loc pe 17 iulie 2025, în zona Porto Sant’Elpidio, Italia. În timpul unui zbor de antrenament, Felix Baumgartner a pierdut controlul parapantei și a căzut în piscina unui hotel. Impactul a fost fatal — sportivul a suferit fracturi grave ale coloanei vertebrale și alte leziuni interne.

Ancheta a stabilit că a existat o pierdere bruscă de altitudine, urmată de o spirală descendentă pe care sportivul nu a mai putut-o redresa. Raportul autopsiei a exclus complet ipoteza unui infarct sau atac cerebral în timpul zborului.

Cercetările, încadrate la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, urmează să se finalizeze în termen de aproximativ 60 de zile. Imaginile surprinse de camera video montată pe cască ar putea oferi ultimele detalii despre ce s-a întâmplat în zborul fatal.

Cum l-a omagiat Mihaela Rădulescu

La scurt timp după tragedie, Mihaela Rădulescu a venit în România, unde a participat la un spectacol aviatic la care și Felix trebuia să fie prezent. Vedeta a ales să nu facă declarații publice, dar a postat un mesaj emoționant în mediul online.

Ea a mărturisit că ”și-ar fi dorit ca Felix să aibă ocazia să zboare și în România”, iar momentul de omagiu i-a adus o emoție aparte.

Cei doi formau un cuplu discret, dar admirat, iar Felix Baumgartner, celebru pentru saltul său din stratosferă din 2012, rămâne un simbol al curajului dus la extrem — un om care și-a trăit întreaga viață la limita zborului.