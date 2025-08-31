Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință

Cancerul pulmonar a fost mult timp asociat aproape exclusiv cu fumatul. Însă datele recente arată o schimbare tulburătoare: un număr tot mai mare de nefumători, inclusiv persoane tinere și aparent sănătoase, primesc acest diagnostic. Fenomenul ridică semne de întrebare în comunitatea medicală și scoate în evidență impactul devastator al mediului asupra sănătății noastre.

În Canada, aproape un sfert dintre pacienții cu cancer pulmonar nu au fumat niciodată, conform celor mai recente date. Cazuri similare sunt raportate și în alte colțuri ale lumii, unde poluarea aerului și expunerea la substanțe toxice par să fie factori majori. Îngrijorător este faptul că multe programe de screening vizează exclusiv fumătorii, ceea ce înseamnă că nefumătorii sunt diagnosticați prea târziu, când boala este deja într-un stadiu avansat.

De ce nefumătorii dezvoltă cancer pulmonar

Un exemplu este cazul lui Katie Hulan, o tânără de 37 de ani din domeniul tehnologic, care a aflat în 2020 că are cancer pulmonar în stadiul 4, deși nu a fumat niciodată. Povestea ei reflectă realitatea tot mai frecventă a femeilor diagnosticate cu această boală, chiar mai des decât bărbații, un aspect pe care cercetătorii nu îl pot explica încă în totalitate.

Medicii atrag atenția că, în rândul femeilor, cancerul pulmonar ucide mai multe persoane decât cancerul de sân, ovarian și cervical la un loc. Una din cinci paciente diagnosticate nu a atins vreodată o țigară. Această realitate arată că boala nu poate fi redusă doar la problema fumatului, ci trebuie înțeleasă ca o consecință complexă a expunerii la factori din mediul înconjurător.

Radonul și poluarea, riscuri ascunse pentru sănătate

În Canada, principala cauză a cancerului pulmonar în rândul nefumătorilor este radonul – un gaz radioactiv, invizibil și inodor, care emană din sol. Pe măsură ce permafrostul se topește din cauza schimbărilor climatice, cantitățile de radon eliberate cresc, ceea ce poate amplifica riscul pentru populații întregi. Testarea și izolarea locuințelor împotriva radonului sunt costisitoare, ceea ce face ca persoanele cu venituri reduse să fie expuse în mod disproporționat.

La nivel global, poluarea aerului joacă un rol major. Particulele fine provenite din gazele de eșapament, arderile industriale sau incendiile de vegetație pătrund adânc în plămâni și afectează structura celulară. Un raport recent a scos la iveală situația dramatică a pompierilor expuși constant fumului de incendiu, mulți dintre ei dezvoltând cancere agresive la vârste fragede. Dar efectele fumului nu se limitează la personalul de intervenție – populațiile din zonele afectate devin, de asemenea, vulnerabile la boli respiratorii și oncologice.

O criză de sănătate publică în creștere

Creșterea numărului de cazuri de cancer pulmonar la nefumători arată că sănătatea noastră este inseparabilă de mediul în care trăim. Aerul poluat, substanțele toxice și schimbările climatice nu sunt doar probleme ecologice, ci factori direcți ai bolilor care afectează milioane de oameni.

Experții avertizează că ignorarea acestei realități poate duce la o criză sanitară globală. Prevenția nu mai poate fi redusă la renunțarea la fumat; este nevoie de politici publice ferme împotriva poluării, de măsuri accesibile de monitorizare a radonului și de programe de screening care să includă și nefumătorii.

În final, creșterea alarmantă a cazurilor de cancer pulmonar la persoane care nu au fumat niciodată ne arată un adevăr inconfortabil: mediul în care trăim, respirăm și muncim este din ce în ce mai toxic. Iar dacă nu schimbăm radical modul în care gestionăm poluarea și protecția mediului, aceste cifre nu vor face decât să crească.