Câţi ani de vechime îţi trebuie să ieşi la pensie. Date oficiale pentru femei şi bărbaţi

Câţi ani de vechime îţi trebuie să ieşi la pensie. Date oficiale pentru femei şi bărbaţi
Ce trebuie să știi despre ieșitul la pensie / Foto: Colaj Playtech

Pensia pentru limită de vârstă rămâne una dintre principalele forme de protecție socială din România, acordată celor care au contribuit la sistemul public de pensii și îndeplinesc cerințele legale stabilite de Legea nr. 263/2010. Aceasta se acordă persoanelor care ating vârsta standard de pensionare și care au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare prevăzut de lege.

Vârsta standard este, în prezent, de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei, cu o creștere progresivă până în anul 2030, potrivit graficului inclus în anexa 5 a legii. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani pentru ambele sexe, iar stagiul complet, necesar pentru pensia integrală, este de 35 de ani.

Reducerea vârstei standard pentru condiții speciale de muncă

Legea prevede excepții pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite, speciale sau în activități considerate cu grad ridicat de risc. Cei care au muncit în fostele grupe I și II de muncă pot beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare, proporțională cu anii lucrați în aceste condiții, până la un maximum de 8 ani, conform tabelului legal.

Angajații din domenii cu condiții speciale, cum ar fi mineritul, activitatea nucleară sau arta spectacolului, beneficiază de reduceri mai mari. De exemplu, personalul care a lucrat cel puțin jumătate din timpul lunar în subteran și are un stagiu de 20 de ani în aceste condiții poate ieși la pensie cu până la 20 de ani mai devreme, însă nu înainte de vârsta de 45 de ani.

În mod similar, artiștii, precum balerinii, acrobații, dresorii sau instrumentiștii de suflat, pot ieși la pensie cu 15 ani mai devreme, vârsta minimă fiind de 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați. Pentru cei care au activat în domeniul nuclear, pensia se poate acorda indiferent de vârstă, dacă au un stagiu de cel puțin 15 ani în zonele cu expunere la radiații.

Acte necesare și procedura de depunere a dosarului

Pentru obținerea pensiei, persoana îndreptățită trebuie să depună o cerere tip, însoțită de documentele care atestă vechimea și condițiile de muncă. Printre actele obligatorii se numără carnetul de muncă, actele de stare civilă, livretul militar, diplomele de studii, precum și adeverințele care confirmă perioadele de activitate și sporurile permanente.

Dosarul se depune la casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului solicitantului. Pentru angajații din structurile de apărare, ordine publică sau penitenciare, documentația se depune la casele de pensii sectoriale competente. Cererea poate fi retrasă până la emiterea deciziei de pensionare.

Dovedirea stagiului de cotizare și a condițiilor de muncă se face prin carnetul de muncă sau adeverințe eliberate de angajator ori de deținătorii legali ai arhivelor. Aceste instituții sunt obligate prin lege să furnizeze documentele în termen de 30 de zile, fără taxe suplimentare.

Este important de știut că reducerea cumulată a vârstei de pensionare, rezultată din aplicarea mai multor acte normative, nu poate depăși 13 ani, iar vârsta minimă de pensionare nu poate scădea sub 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați.

Astfel, sistemul actual de pensii oferă un cadru clar și predictibil pentru cei care se apropie de finalul carierei, ținând cont de specificul activității și de condițiile în care a fost desfășurată munca.

