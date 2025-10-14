Calcul pensie anticipată, în 2025. Condiții de acordare

Pensia anticipată rămâne în 2025 o opțiune pentru cei care doresc să iasă mai devreme la pensie, dar cu reguli clare și, de regulă, cu o diminuare a cuantumului drepturilor. Reglementările actuale provin din noul cadru legislativ intrat în vigoare (Legea nr. 360/2023 și normele de punere în aplicare), iar informațiile centralizate și actualizate sunt publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Cine poate solicita pensia anticipată

În esență, există două tipuri de astfel de venit: pensia anticipată (fără condiții speciale de muncă) și pensia anticipată parțială. Conform prevederilor actuale, pensia anticipată se poate acorda cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare peste stagiul complet prevăzut de lege (cucerința exactă de ani de cotizare este stabilită în funcție de anexa la lege și poate varia în funcţie de data naşterii).

De asemenea, anumite prevederi permit reducerea vârstei standard cu până la 5 ani pentru cei care au depășit stagiul complet de cotizare; această reducere nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de lege.

Cum se calculează reducerea/cutumul pensiei

Pentru pensia anticipată parțială care implică penalizare, cuantumul pensiei se stabilește pornind de la pensia pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit; apoi se aplică o diminuare exprimată procentual pentru fiecare lună de anticipare. CNPP a publicat un tabel cu procente de diminuare care variază în funcție de perioada de cotizare realizată peste stagiul complet.

De exemplu, pentru primele 12 luni procentul este 0,50% pe lună, pentru intervalul următor scade treptat (0,45%, 0,40% etc.), iar formula se aplică pentru fiecare lună până la împlinirea vârstei standard. Penalizarea rezultată rămâne aplicată lună de lună până la acea dată.

Aspecte practice importante în 2025

Legea pensiilor a fost reconfigurată în perioada 2019–2024, iar unele prevederi vechi au fost abrogate sau modificate; de aceea este esențială verificarea vârstei standard și a stagiului complet în funcție de anul și luna nașterii (anexa din legislație determină aceste valori). De asemenea, transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu la împlinirea condițiilor.

Un exemplu simplu: dacă, la un calcul ipotetic, pensia la limită de vârstă ar fi 2.000 lei și persoana iese cu 12 luni înainte, aplicând 0,50% pe lună, reducerea ar fi 12 × 0,50% = 6% → pensia anticipată = 2.000 × 0,94 = 1.880 lei (*exemplu ilustrativ; calculul exact depinde de istoricul de cotizare și de formula CNPP).

Pentru a decide corect — dacă merită anticiparea și ce penalizare implică — recomandarea practică este obținerea de la Casa Teritorială de Pensii a unei estimări personalizate (raport de calcul), consultarea anexei privind vârstele şi stagiile din lege și, dacă e nevoie, consiliere juridică. Reglementările s-au schimbat recent și pot exista excepții sau situații speciale: verificați documentele oficiale înainte de a depune cererea.