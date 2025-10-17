Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 14:23
de Bianca Dumbrăveanu

Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova

O explozie puternică a zguduit vineri, 17 octombrie, un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, provocând prăbușirea a două etaje și forțând evacuarea completă a locatarilor. Autoritățile au anunțat că trei persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 13 au fost rănite și transportate la șase spitale din București. În timp ce pompierii continuă căutările pentru victime prinse sub dărâmături, UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare) a comunicat primele cifre legate de protecția locuințelor afectate. Din datele preliminare, cel puțin 45 de apartamente din blocul afectat erau protejate printr-o asigurare facultativă împotriva exploziei, iar reprezentanți ai mai multor companii de asigurări s-au deplasat la fața locului pentru a sprijini evaluarea și despăgubirea daunelor.

Reprezentanți ai asigurătorilor la fața locului

„Desigur, în astfel de momente, prioritatea este siguranța oamenilor și, apoi, sprijinul concret pentru reconstrucție. Astfel, reprezentanți ai mai multor companii de asigurări se află deja pe teren, în zona afectată, colaborând cu autoritățile pentru gestionarea situației. Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare – la nivelul membrilor UNSAR”, se arată în comunicatul uniunii, potrivit hotnews.ro.

Reprezentanții companiilor de asigurări sunt prezenți pentru a facilita cât mai rapid procesul de evaluare a pagubelor și pentru a acorda suport concret celor afectați. Aceasta include verificarea daunelor structurale, stabilirea valorii despăgubirilor și asigurarea unui flux rapid de plată către proprietarii locuințelor.

Cât de răspândite sunt asigurările facultative

Explozia este un risc acoperit de polițele facultative de asigurare a locuinței. Datele UNSAR arată că doar 30% dintre locuințele din București–Ilfov sunt protejate printr-o astfel de poliță. Regiunea Vest urmează cu 20%, iar Regiunea Centru cu 18%.

La nivel național, procentul este mult mai mic: doar 17% dintre locuințele din România sunt asigurate complet, combinând PAD (polița obligatorie) și asigurarea facultativă. Aceasta înseamnă că majoritatea locuințelor – aproximativ 8 din 10 – rămân vulnerabile în fața riscurilor precum exploziile, incendiile sau inundațiile.

Despăgubiri pentru locuințe afectate

Cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuință afectată de explozie de către o companie membră UNSAR a fost de 555.000 lei în 2023, iar în 2024 a fost de 255.000 lei. Tot în 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri în valoare totală de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuințe, ceea ce reprezintă o creștere de 9% față de anul anterior.

Polițele facultative permit protecție extinsă pentru clădiri și bunuri, acoperind pagube produse de dezastre naturale, incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații provocate de avarii la instalații și alte situații. Ele pot fi personalizate pentru fiecare locuință și includ clauze speciale, precum acoperirea daunelor provocate vecinilor, a panourilor fotovoltaice sau intervenții rapide pentru urgențe în instalații de apă, gaze sau electricitate.

Tragedia din Rahova

Explozia s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația, cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze, a distrus parțial etajele 5 și 6 ale imobilului cu opt niveluri. Impactul a fost atât de puternic încât ferestrele și pereții mai multor apartamente au fost distruși, iar o sală de clasă din liceul aflat în vecinătate a fost grav afectată. Martorii au relatat că s-a simțit o bubuitură uriașă, iar mobilierul s-a mișcat ca în timpul unui cutremur.

În urma exploziei, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție la ora 09:18. Pompierii, polițiștii și echipajele SMURD s-au mobilizat rapid, fiind trimise inclusiv două echipaje canine pentru căutarea victimelor. 13 persoane au fost rănite, dintre care mai multe în stare gravă, și au fost transportate la spitalele Universitar, Floreasca, Grigore Alexandrescu, Matei Balș și Bagdasar-Arseni. Din nefericire, trei persoane și-au pierdut viața.

