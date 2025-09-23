Ultima ora
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli

TEHNOLOGIE
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli
Cât de rezistent este iPhone 17 Pro / Foto: Apple

Deși iPhone 17 Pro este considerat de mulți cea mai solidă actualizare de design din ultimii ani, primele teste de rezistență ridică semne de întrebare cu privire la durabilitatea pe termen lung.

YouTuber-ul cunoscut pentru analizele sale riguroase, JerryRigEverything, a descoperit că noul finisaj anodizat al modelului poate ceda în zona colțurilor modulului foto, fenomen pe care l-a numit deja „Scratch-Gate”.

Apple a mizat pe un look modern și sofisticat, dar alegerile estetice par să fi creat o vulnerabilitate greu de ignorat pentru utilizatori.

Colțurile modulului foto, punctul slab al designului

iPhone 17 Pro utilizează un proces de anodizare pentru întărirea aluminiului din carcasă, ceea ce îi oferă o protecție sporită împotriva zgârieturilor.

Procedeul presupune scufundarea aluminiului într-o baie acidă și electrificarea acestuia, transformând stratul exterior într-un oxid dur, aproape la fel de rezistent ca diamantul.

Totuși, standardele internaționale recomandă rotunjirea marginilor pentru ca stratul să adere corect, lucru pe care Apple nu l-a aplicat în cazul colțurilor modulului foto.

În testele realizate, Jerry a demonstrat că suprafața platoului camerei rezistă foarte bine la zgârieturi provocate de monede sau chei.

Însă, la colțurile acestuia, stratul de anodizare s-a ciobit imediat, lăsând vizibil aluminiul argintiu de dedesubt. Rezultatul: un telefon care riscă să arate uzat mai repede decât se așteaptă utilizatorii, chiar și cu o utilizare normală.

Practic, soluția imediată pentru protejarea dispozitivului rămâne utilizarea unei huse care să acopere integral zona camerei foto, reducând riscul de deteriorare estetică.

Rezistență structurală impresionantă, dar cu compromisuri estetice la iPhone 17 Pro

În ciuda acestei vulnerabilități, testele au confirmat că iPhone 17 Pro este cel mai solid model Apple de până acum din punct de vedere structural.

În clasicul „bend test”, telefonul nu a prezentat nici cea mai mică deformare, datorită carcasei unibody din aluminiu ranforsat și a noului cadru întărit.

Astfel, din punct de vedere mecanic, telefonul rămâne extrem de fiabil, capabil să reziste solicitărilor fizice intense.

Însă, pentru utilizatorii preocupați de aspect, problema colțurilor modulului foto nu poate fi ignorată, mai ales în culori precum „Deep Blue” sau „Cosmic Orange”, unde zgârieturile și ciobiturile devin mult mai vizibile.

Criticii susțin că Apple a pus accentul pe estetica designului, alegând margini drepte și tăiate brusc, în detrimentul unei soluții mai practice cu muchii rotunjite.

În timp ce telefonul trece cu brio testele de rezistență la forță, colțurile modulului foto rămân un punct sensibil care, cel mai probabil, va genera discuții și plângeri din partea utilizatorilor odată ce dispozitivele vor fi utilizate pe termen lung.

