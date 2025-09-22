iPhone 17 Pro versus iPhone 16 Pro: testul care arată ce model rezistă mai bine la căzături

Durabilitatea smartphone-urilor a devenit la fel de importantă ca performanța sau designul. Un test de rezistență recent, realizat pe asfalt, scoate la iveală diferențe notabile între iPhone 17 Pro și predecesorul său, iPhone 16 Pro. Deși ambele modele sunt vârfuri de gamă, materialele folosite pentru carcasă și modul în care acestea absorb șocurile conduc la rezultate surprinzătoare.

La primele căzături pe lateral, rama din aluminiu a iPhone-ului 17 Pro se deformează vizibil, lăsând urme care nu pot fi ascunse. În schimb, titanul lucios al iPhone-ului 16 Pro absoarbe mai puțin impactul direct, iar zgârieturile rămân superficiale, putând fi șterse parțial cu degetul. Această diferență confirmă așteptările: titanul este mai dur decât aluminiul și rezistă mai bine la lovituri ușoare.

Cu toate acestea, duritatea nu înseamnă neapărat protecție pe termen lung. Deși carcasa de titan arată mai bine după un impact, rigiditatea ei ridicată transmite șocul către ecran și către alte componente interne, ceea ce poate deveni o problemă în testele mai severe.

Când testele devin dure, iPhone 17 Pro își arată avantajele

Căderile pe spate și pe față schimbă complet clasamentul. În timpul impactului pe spate, iPhone 16 Pro pierde una dintre lentilele camerei foto, chiar dacă sticla rămâne întreagă. iPhone 17 Pro trece prin același test cu daune minore, carcasa de aluminiu deformându-se, dar protejând mai bine ansamblul camerei.

La lovitura frontală diferența este și mai clară. Ecranul lui iPhone 16 Pro cedează de la primul contact cu asfaltul, în timp ce iPhone 17 Pro rămâne funcțional. Explicația posibilă: rama de titan, deși elegantă, este prea rigidă și nu absoarbe șocul, transferând energia direct către sticla frontală. În schimb, aluminiul ușor și mai maleabil al iPhone-ului 17 Pro atenuează forța, iar noul strat de protecție ceramică contribuie la prevenirea fisurilor.

Ce înseamnă pentru utilizatori: estetică versus funcționalitate

Concluzia testului este paradoxală. iPhone 17 Pro se zgârie și se deformează mai ușor, iar rama din aluminiu își pierde rapid aspectul premium după o căzătură. Totuși, telefonul continuă să funcționeze, ecranul și camera rămânând protejate. iPhone 16 Pro arată mai bine după lovituri moderate, dar este mai predispus la avarii serioase în cazul unor impacturi puternice.

Pentru utilizatorii care preferă să nu folosească o husă, alegerea devine o chestiune de priorități. Dacă aspectul impecabil al carcasei este esențial, titanul de pe iPhone 16 Pro oferă o rezistență vizuală mai bună, cel puțin la zgârieturi ușoare. Dacă funcționalitatea pe termen lung este mai importantă, aluminiul flexibil al iPhone 17 Pro și ecranul cu strat ceramic oferă o protecție reală împotriva daunelor majore.

Testul de rezistență demonstrează că materialele premium nu garantează întotdeauna cea mai bună protecție. Titanul conferă iPhone 16 Pro un aspect elegant și o duritate remarcabilă, dar rigiditatea lui devine un punct slab la impact frontal. Aluminiul mai moale al iPhone 17 Pro, combinat cu îmbunătățirile de design și cu protecția ceramică a ecranului, oferă o siguranță mai mare pentru utilizatorii care își scapă telefonul pe asfalt. Alegerea finală depinde de ce prețuiești mai mult: un finisaj impecabil sau o șansă mai bună ca dispozitivul să rămână funcțional după o căzătură inevitabilă.