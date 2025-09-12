iPhone 17 Pro și Pro Max depășesc flagship-urile Samsung în 2025. Îmbunătățirile care au readus Apple pe poziția dominantă în industrie

Apple a lansat seria iPhone 17, iar modelele Pro par să marcheze o schimbare majoră în segmentul smartphone-urilor premium.

Deși diferențele exterioare între iPhone 17 și iPhone 17 Pro nu sunt evidente la prima vedere, adevărata putere se ascunde sub carcasă.

Apple promite că noile modele Pro și Pro Max vor oferi performanțe de nivel „pro”, potrivite pentru utilizatorii care cer mult de la dispozitivele lor.

A19 Pro, performanță care bate Android-ul

La interior, iPhone 17 Pro include noul cip A19 Pro, care oferă rezultate remarcabile în testele sintetice Geekbench 6. În teste GPU Metal, modelul Pro Max atinge un scor de aproximativ 45.995, comparabil cu performanța chipului M2 din iPad Pro de generație a șasea.

În ceea ce privește procesorul, scorurile în testele single-core se apropie de 4.000, iar în testele multi-core depășesc 9.700. Aceasta reprezintă o îmbunătățire de circa 15% față de A18 Pro din generația precedentă.

În comparație, unul dintre cele mai puternice procesoare pentru Android, Snapdragon 8 Elite din Samsung Galaxy S25 Ultra, atinge circa 2.800 în single-core și 9.400 în multi-core.

Așadar, A19 Pro se situează în fața celor mai performante chipseturi Android, demonstrând că Apple a făcut un pas major în domeniul performanței mobile.

Răcire inovatoare pentru seria iPhone 17

Apple a pus accent și pe utilizarea îndelungată a performanței, nu doar pe scorurile de benchmark. Noile iPhone 17 Pro și Pro Max integrează un sistem de răcire cu cameră de vapori care dispersează căldura de la procesor pe o suprafață mai mare, prevenind supraîncălzirea în sarcini intensive precum editarea video sau jocurile. În plus, marginile din aluminiu, în loc de titan, contribuie la o mai bună gestionare termică.

Deși Apple nu a dezvăluit încă capacitatea bateriei, se estimează că modelul Pro Max va avea una dintre cele mai mari baterii din seria iPhone 17, pentru a susține cerințele noilor utilizatori „pro”.

Noul iPhone Air, care include același cip A19 Pro, dar cu un nucleu GPU mai puțin, va oferi performanțe solide, deși nu se va ridica la nivelul modelelor Pro în aplicațiile intensive.

Având un preț de pornire de 1.100 de dolari și designul atractiv în nuanța Cosmic Orange, iPhone 17 Pro și Pro Max nu sunt doar elegante, ci și dispozitive capabile să rivalizeze cu orice flagship Android, stabilind noi standarde în materie de performanță mobilă.