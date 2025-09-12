Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 14:35
de Iulia Kelt

iPhone 17 Pro și Pro Max depășesc flagship-urile Samsung în 2025. Îmbunătățirile care au readus Apple pe poziția dominantă în industrie

TEHNOLOGIE
iPhone 17 Pro și Pro Max depășesc flagship-urile Samsung în 2025. Îmbunătățirile care au readus Apple pe poziția dominantă în industrie
iPhone 17 Pro și Pro Max, deasupra Android / Foto: Mashable

Apple a lansat seria iPhone 17, iar modelele Pro par să marcheze o schimbare majoră în segmentul smartphone-urilor premium.

Deși diferențele exterioare între iPhone 17 și iPhone 17 Pro nu sunt evidente la prima vedere, adevărata putere se ascunde sub carcasă.

Apple promite că noile modele Pro și Pro Max vor oferi performanțe de nivel „pro”, potrivite pentru utilizatorii care cer mult de la dispozitivele lor.

Vezi și:
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări
Cum trimiți rapid poze și fișiere între telefoane fără să faci rabat de la calitate. Ce aplicații folosești pentru o viață mai ușoară

A19 Pro, performanță care bate Android-ul

La interior, iPhone 17 Pro include noul cip A19 Pro, care oferă rezultate remarcabile în testele sintetice Geekbench 6. În teste GPU Metal, modelul Pro Max atinge un scor de aproximativ 45.995, comparabil cu performanța chipului M2 din iPad Pro de generație a șasea.

În ceea ce privește procesorul, scorurile în testele single-core se apropie de 4.000, iar în testele multi-core depășesc 9.700. Aceasta reprezintă o îmbunătățire de circa 15% față de A18 Pro din generația precedentă.

În comparație, unul dintre cele mai puternice procesoare pentru Android, Snapdragon 8 Elite din Samsung Galaxy S25 Ultra, atinge circa 2.800 în single-core și 9.400 în multi-core.

Așadar, A19 Pro se situează în fața celor mai performante chipseturi Android, demonstrând că Apple a făcut un pas major în domeniul performanței mobile.

Răcire inovatoare pentru seria iPhone 17

Apple a pus accent și pe utilizarea îndelungată a performanței, nu doar pe scorurile de benchmark. Noile iPhone 17 Pro și Pro Max integrează un sistem de răcire cu cameră de vapori care dispersează căldura de la procesor pe o suprafață mai mare, prevenind supraîncălzirea în sarcini intensive precum editarea video sau jocurile. În plus, marginile din aluminiu, în loc de titan, contribuie la o mai bună gestionare termică.

Deși Apple nu a dezvăluit încă capacitatea bateriei, se estimează că modelul Pro Max va avea una dintre cele mai mari baterii din seria iPhone 17, pentru a susține cerințele noilor utilizatori „pro”.

Noul iPhone Air, care include același cip A19 Pro, dar cu un nucleu GPU mai puțin, va oferi performanțe solide, deși nu se va ridica la nivelul modelelor Pro în aplicațiile intensive.

Având un preț de pornire de 1.100 de dolari și designul atractiv în nuanța Cosmic Orange, iPhone 17 Pro și Pro Max nu sunt doar elegante, ci și dispozitive capabile să rivalizeze cu orice flagship Android, stabilind noi standarde în materie de performanță mobilă.

O nouă atenționare ANM HARTĂ: cod galben de furtuni în 8 județe, cu vijelii și ploi torențiale
Recomandări
Câți copii are Serghei Mizil. Una dintre fiice l-a făcut bunic și seamănă perfect cu el
Câți copii are Serghei Mizil. Una dintre fiice l-a făcut bunic și seamănă perfect cu el
Microsoft va chema angajații la birou trei zile pe săptămână din 2026. Care sunt motivele
Microsoft va chema angajații la birou trei zile pe săptămână din 2026. Care sunt motivele
Cum să-ți extinzi casa legal în 2025: ghid actualizat pentru proprietari
Cum să-ți extinzi casa legal în 2025: ghid actualizat pentru proprietari
Germania cere UE flexibilitate pentru vânzarea mașinilor cu motoare pe combustie după 2035
Germania cere UE flexibilitate pentru vânzarea mașinilor cu motoare pe combustie după 2035
Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider
Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
Revista presei
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 septembrie 2025. Zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare
Playtech Știri
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
Playtech Știri
Cu ce să stropești trandafirii de toamnă din două în două săptămâni pentru o înflorire spectaculoasă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...