Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea

Un cutremur de 4 grade a zguduit Satu Mare miercuri dimineață, 15 octombrie 2025, la o adâncime mică de 5 kilometri. Deși majoritatea românilor asociază seismele cu zona Vrancea, experții explică că astfel de evenimente sunt normale și pot apărea la intervale lungi în timp, chiar și în vestul țării. Cutremurul a fost simțit până aproape de Cluj și face parte din activitatea seismică a zonei Crișana-Maramureș.

Cât de neobișnuit este cutremurul pentru zona Satu Mare

Cutremurul de magnitudine 4 care a zguduit miercuri dimineață zona Satu Mare s-a produs la o adâncime relativ mică, ceea ce a făcut ca seismul să fie resimțit nu doar în imediata apropiere, ci și la zeci de kilometri distanță de epicentru.

Zona Crișana-Maramureș, unde s-a înregistrat evenimentul, este cunoscută seismologilor pentru mai multe cutremure istorice, fiind o regiune extinsă care se întinde de la vestul Oradiei până la nord-est, aproape de Baia Mare.

Deși astfel de seisme nu sunt frecvente, ele se produc periodic, iar energia acumulată în timp poate duce la evenimente neașteptate pentru populație.

Potrivit lui Dragoș Toma, cercetător la INCDFP, ”Cutremurul care a avut loc astăzi în ceea ce e cunoscut ca zonă seismică Crișana-Maramureș, o magnitudine 4 la o adâncime crustală, deci destu

l de aproape astfel încât a putut fi simțit în imediata apropiere, în zona epicentrală până la zeci de kilometri distanță de epicentru.

Zona seismică Crișana-Maramureș e cunoscută seismologilor pentru mai multe cutremure care au avut loc de-a lungul timpului. Este o zonă destul de extinsă care, geografic, poate fi încadrată la vest de cutremure care au fost în apropierea orașului Oradea, iar la nord-est de cutremure care au fost până dincolo de Baia Mare.

Deci cutremurul de acum a fost undeva la mijloc, ceea ce e câteodată normal, căci energia eliberată acolo și tensiunea acumulată în timp se presupune că a existat mai ales în ultimii zeci de ani și mai ales că în această zonă în ultimii zeci de ani nu au fost cutremure cu magnitudini peste 3.

Era un cutremur așteptat, e cunoscută sursa seismică, e cunoscut faptul că aici nu sunt cutremure atât de frecvente, dar o dată la 50-100 de ani, sigur, ele apar din nou. E un sistem de falii destul de complex.”

Care sunt diferențele între seismele din Satu Mare și cele din Vrancea

Cutremurele din vestul României, inclusiv cel recent din Satu Mare, se caracterizează printr-o adâncime redusă, fiind mai apropiate de suprafață, ceea ce le face mai ușor de resimțit în zona epicentrală, notează Fanatik.

În schimb, seismele din zona Vrancea se produc la adâncimi medii sau mari, ceea ce le conferă un impact diferit asupra construcțiilor și terenului. Adâncimea este astfel principalul factor care diferențiază aceste două tipuri de cutremure și explică modul în care energia se propagă în sol.

Potrivit lui Dragoș Toma, cercetător la INCDFP, ”Cutremurele sunt aici de suprafață, spre deosebire de cele din zona Vrancea, unde sunt de adâncime intermediară.

În zona Crișana-Maramureș sunt de până la 5-10 kilometri adâncime. În România, sunt cutremure foarte adânci, 90-100 km, și sunt cutremure de suprafață precum cel din Satu Mare.”

Unde mai pot apărea cutremure în România

Întrebat în ce alte zone din România se pot produce cutremure, cercetătorul a precizat: ”Recent, au fost cutremure de suprafață în Gorj în 2023, a fost o întreagă frecvență, totuși, acolo și magnitudinea cutremurelor principale a fost semnificativ mai mare, totuși, magnitudinea e pe o scară logaritmică, de la unul de magnitudine 4 la unul de 5 și ceva, e o diferență mult mai mare de energie eliberată.

Au mai fost cutremure și în zona Arad. E un semn normal că putem să înregistrăm mult mai multe cutremure și datorită faptului că rețeaua seismică e mult mai extinsă decât era acum 20-30 de ani și sunt mult mai bine documentate chiar și cutremure care poate erau și înainte, dar ne scăpau din cauza lipsei unei rețele seismice cu adevărat dense”.

Cutremurul de 4 grade din Satu Mare, deși surprinzător pentru locuitori, se înscrie într-un tipar normal pentru zona Crișana-Maramureș și subliniază importanța monitorizării constante a activității seismice și a pregătirii populației pentru astfel de fenomene.