22 sept. 2025 | 07:51
de Badea Violeta

Cutremur puternic lângă România. Mulți români l-au simțit, ce magnitudine a avut seismul

Seism puternic langa Romania

Un seism semnificativ a avut loc în zorii zilei de 22 septembrie 2025 la granița Grecia–Bulgaria, eveniment resimțit în mai multe zone din sudul României. Potrivit datelor oficiale ale Institutului Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut magnitudinea de 5,0 și s-a produs la o adâncime de 30 de kilometri.

Unde s-a produs cutremurul și cât de puternic a fost

Seismul de la ora 04:20:24 (ora locală a României) a avut epicentrul în regiunea de graniță dintre Grecia și Bulgaria. Potrivit INCDFP, acesta s-a produs la o adâncime de 30 km și în apropierea mai multor localități importante: 43 km sud de Asenovgrad, 44 km vest de Kardzhali, 58 km sud de Plovdiv, 69 km sud-vest de Haskovo, 76 km sud-est de Pazardzhik și 84 km nord-est de Kavala.

Intensitatea de 5,0 pe scara Richter îl încadrează în categoria cutremurelor moderate, capabile să fie resimțite pe arii extinse. Din acest motiv, numeroși români din sudul țării au raportat senzația de mișcare a clădirilor în primele ore ale dimineții.

Activitatea seismică din România în ultima perioadă

Evenimentul survine într-un context în care și România a înregistrat recent cutremure. Cel mai recent seism intern a avut loc vineri dimineață, 19 septembrie, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 122,5 kilometri.

Acesta s-a produs la 54 km nord-vest de Buzău, 59 km est de Braşov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord-est de Ploieşti, 70 km vest de Focşani şi 92 km nord-est de Târgovişte.

În luna septembrie, în țara noastră au avut loc 11 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3, cele mai multe fiind slabe și nefiind resimțite de populație.

Context seismologic: cele mai mari seisme recente

Cele mai mari cutremure produse în România în acest an au avut ambele magnitudinea de 4,4 pe Richter: primul pe 13 februarie în județul Buzău, iar al doilea pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai puternic seism s-a produs tot în județul Buzău, pe 16 septembrie, și a avut magnitudinea de 5,4. Comparativ, evenimentul de la granița Grecia–Bulgaria se apropie de parametrii acestuia, deși fiind extern României efectele sale sunt mai reduse asupra infrastructurii interne.

Cu toate acestea, specialiștii recomandă populației să rămână informată și să cunoască măsurile de autoprotecție în caz de cutremur, mai ales în zonele cu risc seismic ridicat precum Vrancea.

