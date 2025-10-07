Cât a ajuns să câștige un antrenor de Pilates în 2025. Salariile au explodat în marile orașe

Meseria de antrenor de Pilates câștigă tot mai multă popularitate în România, iar salariile au atins valori record în marile orașe. Mulți profesioniști renunță la joburile lor obișnuite pentru a se dedica complet acestei pasiuni. Cei care lucrează cu vedete sau deschid studiouri proprii pot ajunge să câștige sume impresionante, iar exemplul Ioanei Tamaș arată cât de profitabil poate fi acest domeniu.

Cât câștigă un antrenor de Pilates într-o ședință

În 2025, câștigurile antrenorilor de Pilates variază foarte mult în funcție de experiență, locație și tipul de clientelă. În marile orașe, prețul unei ședințe individuale poate ajunge între 150 și 180 de lei, iar pentru abonamentele lunare, suma per ședință poate scădea la aproximativ 120 de lei.

Această creștere a veniturilor a determinat chiar și profesioniști din alte domenii să renunțe la joburile tradiționale și să își dedice timpul predării Pilates-ului, mai ales în contextul unei cereri tot mai mari pentru activități de sănătate și fitness. Un exemplu concret este Ioana Tamaș, soția fostului fotbalist Gabi Tamaș, care a transformat pasiunea pentru sport într-o afacere de succes în Brașov.

Studioul ei modern oferă antrenamente individuale de 180 de lei pe ședință, dar și opțiuni mai accesibile pentru cei cu experiență, precum ședințele de grup sau abonamentele de 4, 8 sau 12 ședințe, cu prețuri între 120 și 880 de lei. Acest model îi permite să atragă atât persoane care practică Pilates pentru relaxare, cât și pe cele care urmăresc performanță fizică.

De ce sunt atât de căutate studiourile de Pilates

Popularitatea crescută a Pilates-ului se datorează flexibilității și beneficiilor pentru sănătate pe termen lung. Antrenamentele pot fi adaptate nevoilor individuale, iar prezența unor instructori renumiți sau colaborarea cu vedete crește și mai mult atractivitatea cursurilor.

”Sunt recunoscătoare pentru acest nou capitol, pentru oamenii care mă susțin, pentru șansa de a face ceea ce îmi place în fiecare zi”, a scris Ioana Tamaș pe social media, subliniind satisfacția de a transforma pasiunea într-o meserie profitabilă.

Vezi și Andra, transformare spectaculoasă. Ce schimbare a făcut artista în viața ei, este într-o formă de zile mari: „ca să fiu un exemplu bun pentru copiii mei”!

Cum se compară salariile în marile orașe

În Capitală, o ședință de Pilates de grup poate costa între 80 și 100 de lei, iar abonamentele lunare scad costul per ședință cu aproximativ 20-40 de lei față de studioul Ioanei Tamaș.

Totuși, instructorii care oferă antrenamente individuale și personalizate, în special pentru clienți cu pretenții sau vedete, pot ajunge la venituri mult mai mari, ceea ce explică de ce tot mai mulți aleg să facă din Pilates o carieră full-time.

Astfel, 2025 se conturează ca un an de vârf pentru instructorii de Pilates din România, care nu doar că își pot transforma pasiunea în venituri consistente, dar și să devină adevărați antreprenori în domeniul sportului și sănătății.

Vezi și Cât timp ar trebui să poți sta într-un picior, în funcție de vârsta ta. Medicii spun că e un indicator al sănătății!