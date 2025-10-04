Andra, transformare spectaculoasă. Ce schimbare a făcut artista în viața ei, este într-o formă de zile mari: „ca să fiu un exemplu bun pentru copiii mei”

Andra, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a vorbit recent despre schimbările din viața sa personală și profesională, în cadrul podcastului ”Gând la gând cu Teo”. Invitată într-un episod plin de căldură și sinceritate, cântăreața a discutat despre carieră, familie, sănătate și provocările pe care le-a depășit în ultima perioadă. Schimbarea fizică și starea de bine pe care le-a obținut au fost aspecte pe care artista le-a subliniat cu emoție și naturalețe.

Cum a reușit Andra să slăbească 10 kilograme

Andra a început de ceva timp să practice pilates, ceea ce a contribuit semnificativ la pierderea în greutate și la creșterea stării de bine. Cântăreața a reușit să dea jos aproximativ 9–10 kilograme și recunoaște că progresul nu a fost imediat, dar susținerea soțului ei, Cătălin Măruță, a fost esențială în întreaga transformare. Sprijinul acestuia a motivat-o să continue atât cu exercițiile fizice, cât și cu alimentația echilibrată.

”Fac pilates de ceva vreme. Am și dat câteva kilograme jos: 9-10, cam acolo m-am învârtit. Acum am stagnat un pic, dar e bine că am început de undeva. Cătălin m-a ajutat foarte mult. Eu sunt un om foarte pofticios”, a mărturisit artista. ”Chiar dacă sunt pofticioasă, el m-a susținut în fiecare pas, motivându-mă să continui cu sportul și alimentația echilibrată, pentru a obține rezultatele dorite”, a adăugat artista, subliniind importanța pilates-ului în recâștigarea energiei și în starea generală de bine.

”Vin dintr-o familie unde nu s-a făcut sport”

Andra a explicat că sportul nu a făcut parte din obiceiurile familiei sale și că nu a avut un exemplu clar de urmat: ”Eu vin dintr-o familie unde nu s-a făcut sport. Eu n-am avut un exemplu de genul acesta în familie. Făceau sport cu mișcarea, în felul lor.

În ce privește alimentația, vin dintr-o familie unde s-a mâncat cu sos, avem în neam multe unguroaice care găteau extraordinar de gustos, dar nu neapărat sănătos.

Vin și dintr-o familie unde sunt mulți catolici care nu țin neapărat post. Cumva, eu am început să văd lucrurile astea când m-am mutat în București.”

Această conștientizare a fost punctul de pornire pentru schimbarea stilului de viață și adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase și durabile pe termen lung.

Ce obiective are artista pentru viitor

Motivația de a integra sportul în viața sa și dorința de a fi un exemplu pozitiv pentru copii au determinat-o pe Andra să continue cu pilates și să urmeze un regim alimentar echilibrat. Această abordare nu doar că i-a adus schimbări fizice, dar i-a oferit și mai multă energie și stare de bine.

”Îmi doresc să ajung să iubesc sportul, ca să fiu un exemplu bun pentru copiii mei”, a spus Andra.

Pe lângă transformarea personală, artista a vorbit și despre proiectele sale muzicale recente, inclusiv concertul de la Wembley și colaborarea cu Nikos Vertis, dar și despre momentele de familie care îi aduc echilibru și bucurie.

Conștientizarea propriei sănătăți și dorința de a fi un model pozitiv pentru copiii săi au fost forța care a stat la baza acestei schimbări spectaculoase.