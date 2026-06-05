Cum să îndepărtezi petele de unt de pe haine fără să deteriorezi materialul

„Ca în cazul oricărei pate, cu cât ajungi mai repede la ea, cu atât sunt mai mari șansele să o poți îndepărta de pe haine”, explică specialistul, potrivit publicației SouthernLiving.

Acesta subliniază că untul conține aproximativ 10-20% apă, ceea ce face ca pata să fie mai ușor de eliminat înainte ca această apă să se evapore complet. Din acest motiv, intervenția rapidă poate face diferența dintre o pată care dispare fără probleme și una care necesită tratamente repetate.

Metoda cu bicarbonat de sodiu, amidon de porumb sau pudră de talc

Una dintre soluțiile recomandate pentru petele foarte proaspete presupune folosirea unor produse absorbante precum bicarbonatul de sodiu, amidonul de porumb, pudra de bebeluși sau pudra de talc.

Potrivit lui Pozniak, aceste produse funcționează prin absorbția grăsimii din țesătură.

„Cel mai simplu mod de a descrie acest proces este acela că particulele fine de amidon de porumb, bicarbonat de sodiu, pudră de bebeluși și pudră de talc pot capta fizic petele grase în structura lor după ce le-au absorbit prin acțiune capilară”, explică specialistul.

Pentru aplicarea acestei metode, pata trebuie acoperită complet cu unul dintre produsele menționate. Substanța se lasă să acționeze aproximativ o oră, după care se îndepărtează cu ajutorul unui prosop uscat. Ulterior, haina trebuie spălată conform instrucțiunilor de pe eticheta de întreținere.

După spălare, zona afectată trebuie verificată cu atenție înainte ca articolul vestimentar să fie introdus în uscător. Dacă urmele sunt încă vizibile, este recomandată utilizarea unei alte metode de curățare.

Specialistul menționează că și șamponul uscat poate funcționa pe un principiu asemănător. Totuși, el atrage atenția că eficiența acestei soluții este limitată.

„Probabil că ești afară când se întâmplă acest lucru, așa că această metodă nu are prea multă valoare”, explică el. „Trebuie să speli hainele după ce ai folosit această metodă și să le verifici înainte de uscare, altfel pata se poate fixa, ceea ce o face mult mai dificil de îndepărtat. Probabil va trebui să folosești un alt pretratament pentru a îndepărta această pată grasă.”

Detergentul lichid, una dintre cele mai eficiente soluții

O metodă considerată mai eficientă presupune utilizarea detergentului lichid de rufe sau a detergentului de vase.