Cum să îndepărtezi petele de unt de pe haine fără să deteriorezi materialul
Petele de grăsime sunt printre cele mai neplăcute probleme care pot apărea pe haine, mai ales atunci când ajung pe articolele preferate. Totuși, atunci când este vorba despre unt, situația nu este atât de complicată precum pare la prima vedere. Specialiștii susțin că acest tip de pată poate fi îndepărtat relativ ușor dacă se intervine rapid și dacă sunt folosite produsele potrivite. De la ingrediente obișnuite pe care multe persoane le au deja în casă până la detergentul lichid de rufe, există mai multe soluții care pot ajuta la eliminarea urmelor de unt fără a deteriora țesătura.
De ce este important să acționezi imediat
Potrivit lui Zachary Pozniak, timpul joacă un rol esențial atunci când apare o pată de unt.
„Ca în cazul oricărei pate, cu cât ajungi mai repede la ea, cu atât sunt mai mari șansele să o poți îndepărta de pe haine”, explică specialistul, potrivit publicației SouthernLiving.
Acesta subliniază că untul conține aproximativ 10-20% apă, ceea ce face ca pata să fie mai ușor de eliminat înainte ca această apă să se evapore complet. Din acest motiv, intervenția rapidă poate face diferența dintre o pată care dispare fără probleme și una care necesită tratamente repetate.
Metoda cu bicarbonat de sodiu, amidon de porumb sau pudră de talc
Una dintre soluțiile recomandate pentru petele foarte proaspete presupune folosirea unor produse absorbante precum bicarbonatul de sodiu, amidonul de porumb, pudra de bebeluși sau pudra de talc.
Potrivit lui Pozniak, aceste produse funcționează prin absorbția grăsimii din țesătură.
„Cel mai simplu mod de a descrie acest proces este acela că particulele fine de amidon de porumb, bicarbonat de sodiu, pudră de bebeluși și pudră de talc pot capta fizic petele grase în structura lor după ce le-au absorbit prin acțiune capilară”, explică specialistul.
Pentru aplicarea acestei metode, pata trebuie acoperită complet cu unul dintre produsele menționate. Substanța se lasă să acționeze aproximativ o oră, după care se îndepărtează cu ajutorul unui prosop uscat. Ulterior, haina trebuie spălată conform instrucțiunilor de pe eticheta de întreținere.
După spălare, zona afectată trebuie verificată cu atenție înainte ca articolul vestimentar să fie introdus în uscător. Dacă urmele sunt încă vizibile, este recomandată utilizarea unei alte metode de curățare.
Specialistul menționează că și șamponul uscat poate funcționa pe un principiu asemănător. Totuși, el atrage atenția că eficiența acestei soluții este limitată.
„Probabil că ești afară când se întâmplă acest lucru, așa că această metodă nu are prea multă valoare”, explică el. „Trebuie să speli hainele după ce ai folosit această metodă și să le verifici înainte de uscare, altfel pata se poate fixa, ceea ce o face mult mai dificil de îndepărtat. Probabil va trebui să folosești un alt pretratament pentru a îndepărta această pată grasă.”
Detergentul lichid, una dintre cele mai eficiente soluții
O metodă considerată mai eficientă presupune utilizarea detergentului lichid de rufe sau a detergentului de vase.
Conform lui Pozniak, aceste produse conțin surfactanți care înconjoară și captează grăsimea, permițând apei să o elimine în timpul spălării.
Procedura este simplă. Detergentul trebuie aplicat direct pe pată și întins cu degetele sau cu o perie moale. După aceea, produsul se lasă să acționeze între 15 și 30 de minute.
Urmează spălarea conform recomandărilor de pe eticheta articolului vestimentar. După spălare, zona trebuie inspectată cu atenție. Dacă pata este încă prezentă, haina nu trebuie introdusă în uscător, iar procesul trebuie repetat până la dispariția completă a urmei de grăsime.
Abia după ce pata a fost eliminată complet, articolul poate fi uscat.
Recomandări suplimentare pentru îndepărtarea petelor de unt
Pentru persoanele care caută alternative, spray-urile speciale pentru pete pot reprezenta o soluție.
„Spray-urile de îndepărtare a petelor sunt excelente și concepute pentru această funcție”, explică Pozniak. „Îmi place spray-ul de îndepărtare a petelor Shout Triple-Acting”.
Înainte de utilizarea oricărui produs de pretratare, specialistul recomandă testarea acestuia într-o zonă mică și ascunsă a materialului pentru a verifica dacă nu produce deteriorări. De asemenea, eticheta de întreținere trebuie consultată înainte de spălare sau uscare.
În cazul țesăturilor delicate, este necesară o atenție suplimentară.
„Probabil va trebui să speli manual dacă este delicat sau să folosești un ciclu delicat la mașina de spălat”, explică Pozniak.
Acesta precizează și că hainele trebuie spălate după tratarea petei, deoarece fără apă grăsimea rămâne pe material și poate continua să se oxideze.
Metodele prezentate pot fi utilizate și pentru alte pete grase, inclusiv cele provocate de margarină sau ulei. În cazul hainelor albe, dacă după spălare persistă urme de culoare, poate fi necesară folosirea unui înălbitor cu oxigen.
În schimb, utilizarea unui uscător de păr pentru accelerarea procesului nu este recomandată. Potrivit specialistului, căldura poate fixa pata în țesătură și poate îngreuna considerabil îndepărtarea acesteia.